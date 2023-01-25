Столтенберг оцінив ризик застосування ядерної зброї РФ: "Риторика безвідповідальна і небезпечна"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку про те, що ризик застосування ядерної зброї агресоркою Росією невеликий. Втім, наглшує він, "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

Про це Столтенберга сазав в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

"Ризик застосування ядерної зброї невеликий. Але російська ядерна риторика абсолютно безвідповідальна і небезпечна. Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти, і тому її не можна вести", - сказав генсек.

За його словами, НАТО уважно стежить за діями Кремля. Наразі не спостерігається жодних змін у російських ядерних силах.

"Якби це було так, ми б, звичайно, відреагували. Але навіть якщо ми дозволимо Росії шантажувати нас цією риторикою, світ стане небезпечнішим. Тоді Росія вигадуватиме цю ядерну загрозу, коли хоче чогось досягти", - зазначив Єнс Столтенбер.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, що носії ядерної зброї є наразі в окупованому Росією Криму. Це тактична ядерна зброя, яка була виготовлена ще при радянському союзі.

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