Столтенберг підтвердив, що засідання ради Росія-НАТО відбудеться 12 січня

Кремль хоче гарантій від НАТО про нерозширення Альянсу на схід та припинення співпраці з Україною та Грузією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив на наступний тиждень спеціальну зустріч послів союзників з російськими чиновниками на тлі нарощування військ РФ. Засідання Ради Росія-НАТО відбудеться 12 січня. Ключовою темою обговорення буде так званий проєкт договору про "гарантії безпеки".

Про це 4 січня повідомив представник НАТО, пише Reuters.

Як пише видання, генсек НАТО "глибоко стурбований військовим нарощуванням Росії вздовж кордону з Україною" і зазначається, що Півночноатлантичний альянс кілька місяців домагався зустрічі Ради НАТО-Росія, але Кремль не хотів проводити переговорів.

Засідання ради, формат, який використовується для діалогу від 2002 року, відбудеться в Брюсселі 12 січня. Перед тим,, чиновники США і Росії проведуть переговори з безпеки 10 січня в Женеві.

Слід зазначити, 10 січня 2022 року Сполучені Штати Америки та Російська Федерація проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію в Україні. Наступного дня, 11 січня, відбудуться переговори представників Росії та ОБСЄ.

Нагадаємо, російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени України.

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