Столтенберг повідомив про плани НАТО щодо розширення обміну ядерною зброєю — The Guardian

За словами Генсека НАТО, альянс наразі не веде жодних переговорів стосовно поширення ядерної зброї.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Варшаві у вівторок, 23 квітня, заявив, що альянс не планує збільшувати кількість країн-союзників з ядерною зброєю.
Про це пише The Guardian.
Генсек НАТО відповідаючи на питання журналіст підкреслив, що альянс не веде жодних переговорів щодо розширення обміну ядерною зброєю.
"Таких планів немає", – підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі для зміцнення безпеки східного флангу Альянсу.
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