Столтенберг прокоментував спільну заяву Росії та Китаю про "гарантії безпеки"

Столтенберг прокоментував спільну заяву Росії та Китаю про "гарантії безпеки"

Генсек НАТО нагадав про суверенне право кожної країни обирати власний шлях.

У відповідь на спільну заяву президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна, в якій лідери двох держав, зокрема, засудили “розширення НАТО”, генсек Альянсу Єнс Столтенберг нагадав про необхідність поважати вільний вибір кожної суверенної держави.

Про це написала у своєму Twitter речниця Альянсу Оана Лунгеску.

"Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях", - цитує вона генсека НАТО у повідомленні.

Єнс Столтенберг наголосив, що в НАТО ніколи не примушували жодну країни до вступу. Також він не бачить жодних загроз у такому процесі.

“Розширення Альянсу поширює свободу та демократію в країнах", - заявив генсек Альянсу.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін на запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна 4 лютого 2022 року відвідав Пекін з офіційним візитом. Глави держав провели переговори та взяли участь у церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

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