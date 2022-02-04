Столтенберг прокоментував спільну заяву Росії та Китаю про "гарантії безпеки"

Генсек НАТО нагадав про суверенне право кожної країни обирати власний шлях.
У відповідь на спільну заяву президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна, в якій лідери двох держав, зокрема, засудили “розширення НАТО”, генсек Альянсу Єнс Столтенберг нагадав про необхідність поважати вільний вибір кожної суверенної держави.
Про це написала у своєму Twitter речниця Альянсу Оана Лунгеску.
"Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях", - цитує вона генсека НАТО у повідомленні.
Єнс Столтенберг наголосив, що в НАТО ніколи не примушували жодну країни до вступу. Також він не бачить жодних загроз у такому процесі.
“Розширення Альянсу поширює свободу та демократію в країнах", - заявив генсек Альянсу.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін на запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна 4 лютого 2022 року відвідав Пекін з офіційним візитом. Глави держав провели переговори та взяли участь у церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.
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