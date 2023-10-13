Столтенберг сказав, чи вплине ситуація в Ізраїлі на допомогу Україні

Україна потребує тривалої і безперебійної підтримки від союзників, адже бореться зі злом, яке загрожує глобальній безпеці.

У НАТО відповіли на побоювання, що ситуація в Ізраїлі відверне увагу Заходу від війни в Україні. Так, в Альянсі запевнили, що загострення в Ізраїлі не підірве рішучість партнерів допомагати нашій державі.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DW.

Не словами, а ділами

Як відзначив Столтенберг, президент Зеленський взяв участь у зустрічі в межах очолюваної США Контактної групи по Україні у штаб-квартирі НАТО.

"І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здатності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну", – зауважив Столтенберг.

Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Зокрема, Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot.

"Сполучені Штати, Великобританія та багато інших. Отже, підтримка України з боку НАТО – це не лише слова, це конкретні дії. Думаю, що найкращим вираженням нашої підтримки є конкретні дії, які видно на місцях щодня у рамках нашої постійної підтримки України.

Раніше Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї. Чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

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