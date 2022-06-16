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Столтенберг відповів Папі Римському на заяву про те, що Росію "спровокували" на війну

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Столтенберг відповів Папі Римському на заяву про те, що Росію "спровокували" на війну

Фото: Associated Press

Всі країни мають право вибирати свій власний шлях без втручання ззовні, заявив Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відповідальність за війну в Україні несе лише країна-агресорка Росія та очільник Кремля Володимир Путін.

Таким чином, Столтенберг прокоментував заяву Папи Римського про те, що Путіна нібито спровокували на вторгнення, пише Guardian.

"НАТО - це оборонний альянс, а війна в Україні - це війна президента Путіна", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО вже багато років підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну.

"Це нікому не загрожує. Це не провокація. І це те, що ми робитимемо далі. Саме президент Путін та Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти України", - сказав він.

Генсек також зазначив, що "всі країни мають право вибирати свій власний шлях без втручання ззовні", і НАТО планує комплексний пакет допомоги для України.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкого озброєння і це питання обговорюватиметься в форматі Контактної групи "Рамштайн" 15 червня.

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