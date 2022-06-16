Столтенберг відповів Папі Римському на заяву про те, що Росію "спровокували" на війну

Всі країни мають право вибирати свій власний шлях без втручання ззовні, заявив Єнс Столтенберг.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відповідальність за війну в Україні несе лише країна-агресорка Росія та очільник Кремля Володимир Путін.
Таким чином, Столтенберг прокоментував заяву Папи Римського про те, що Путіна нібито спровокували на вторгнення, пише Guardian.
"НАТО - це оборонний альянс, а війна в Україні - це війна президента Путіна", - сказав він.
Столтенберг наголосив, що НАТО вже багато років підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну.
"Це нікому не загрожує. Це не провокація. І це те, що ми робитимемо далі. Саме президент Путін та Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти України", - сказав він.
Генсек також зазначив, що "всі країни мають право вибирати свій власний шлях без втручання ззовні", і НАТО планує комплексний пакет допомоги для України.
Нагадаємо, Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкого озброєння і це питання обговорюватиметься в форматі Контактної групи "Рамштайн" 15 червня.
Читайте також: