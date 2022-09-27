Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Столтенберг закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб підтримувати Україну

Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Столтенберг закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб підтримувати Україну

Фото: nato.int

Генсек наголосив, що Україні потрібно надавати підтримку доти, доки вона її потребуватиме

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу продовжувати якнайшвидше поповнювати військові запаси, щоб і надалі допомагати Україні.

Про це генсек заявив на Конференції національних директорів з питань озброєнь, присвячене наслідкам війни Росії проти України.

"Посилення запасів НАТО дасть нам можливість продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати працювати разом як члени НАТО, а також із промисловістю, над поповненням наших запасів боєприпасів і наданням Україні необхідної їй підтримки доти, доки вона її потребуватиме", – зазначив він.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати такі прогалини.

Конференція національних директорів з питань озброєнь збирається, щоб забезпечити співпрацю у наданні сумісних військових можливостей. Це гарантує, що сили НАТО завжди будуть мати найсучасніші можливості.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що Росія не зможе перемогти в ядерному конфлікті.

Читайте також:

Генсек НАТО пригрозив Путіну: відповідь на ядерний шантаж РФ

Генсек НАТО пригрозив Путіну: відповідь на ядерний шантаж РФ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація