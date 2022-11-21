Столтенберг закликав Швецію та Фінляндію до посилення антитерористичного законодавства

Країнам потрібно більше уваги приділити антитерористичному законодавству, щоб пришвидшити вступ до НАТО

Швеція та Фінляндія повинні розвивати свою співпрацю з країнами НАТО у сфері боротьби з тероризмом та посили своє законодавство у цій сфері.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Туреччина стурбована останнім терактом і хоче посилення боротьби з тероризмом.

"Для Туреччини це важливо, оскільки вона є країною НАТО, що найбільше зазнала терористичних атак і тому стурбована цим. Це має бути пропорційним, але Туреччина має право захищатися від терактів", - сказав посадовець.

Разом з тим він зазначив, що тривале затвердження прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО є цілком нормальним.

Столтенберг додав, що відповідне рішення вже схвалили 28 з 30 країн Альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція не розміщуватиме на своїй території ядерну зброю після вступу до НАТО.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нійністе також виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни.

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