Столтенберг запросив РФ знову зустрітися на засіданні Ради НАТО-Росія

Столтенберг запросив РФ знову зустрітися на засіданні Ради НАТО-Росія

Столтенберг вважає, що Рада НАТО-Росія є найкращою платформою для взаємодії.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оголосив про готовність знову зустрітися з РФ у рамках Ради НАТО-Росія.

Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі у четвер, 17 лютого.

Також читайте В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської і повідомили, чи можливі нові санкції проти РФ

Генсек Альянсу вважає, що засідання в межах Ради НАТО-Росія - це найкращий майданчик для обговорення з РФ нагальних проблем.

"Я продовжую вірити, що Рада НАТО-Росія є найкращою платформою для взаємодії, коли НАТО і Росія мають питання для обговорення. Ми готові зустрітися, я запросив Росію на низку зустрічей для вирішення проблем", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Брюсселі міністри оборони країн НАТО зустрінуться разом з представниками України та Грузії. Відведення військ Кремля та безпека у Чорному морі - основна тема розмови.

Раніше Генсек Альянсу заявляв, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України вперше від часів "холодної війни" і на цю загрозу потрібно реагувати вчасно.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.