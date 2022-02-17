Столтенберг запросив РФ знову зустрітися на засіданні Ради НАТО-Росія

Столтенберг вважає, що Рада НАТО-Росія є найкращою платформою для взаємодії.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг оголосив про готовність знову зустрітися з РФ у рамках Ради НАТО-Росія.
Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі у четвер, 17 лютого.
Генсек Альянсу вважає, що засідання в межах Ради НАТО-Росія - це найкращий майданчик для обговорення з РФ нагальних проблем.
"Я продовжую вірити, що Рада НАТО-Росія є найкращою платформою для взаємодії, коли НАТО і Росія мають питання для обговорення. Ми готові зустрітися, я запросив Росію на низку зустрічей для вирішення проблем", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Брюсселі міністри оборони країн НАТО зустрінуться разом з представниками України та Грузії. Відведення військ Кремля та безпека у Чорному морі - основна тема розмови.
Раніше Генсек Альянсу заявляв, що Москва скупчила рекордну кількість військ поблизу України вперше від часів "холодної війни" і на цю загрозу потрібно реагувати вчасно.
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