Столтенберг заявив про падіння, ймовірно, української ракети в Польщі: "Це не провина України"

Генсек Альянсу заявив про відсутність ознак того, що ракета стала результатом навмисної атаки.

Генесек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі, швидше за все, виник через падіння української ракети системи ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Столтенберг наголосив, що відповідальність за інцидент несе Росія.

"Поясню: це не провина України. Росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України", – сказав генсек НАТО.

Він зазначив, розслідування вибуху ще триває. Проте згідно з попереднім аналізом, "інцидент, ймовірно, був викликаний ракетою української ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Столтенберг також заявив про відсутність ознак того, що ракета, яка впала в Польщі, стала результатом навмисної атаки, і того, що Росія готує наступальні військові дії проти Альянсу.

Що відомо про падіння ракети в Польщі

Ввечері 15 листопада прогримів вибух у польському Пшеводуві неподалік від кордону з Україною. Під час вибуху загинули двоє людей. Місцеві медіа писали про влучання ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком".

Анонімні американські чиновники заявили, що ця ракета могла бути випущена з української ППО під час відбивання ракетних атак Росії.

Водночас за даними видання The Guardian, США та Росія незалежно одне від одного погодили, що інцидент у Польщі виник через ракету української ППО.

В НАТО анонсували, що Столтенберг проведе зустріч Північноатлантичної ради у зв’язку із вибухами в Польщі.

Російська ракета у Польщі: як країна відповість на інцидент

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