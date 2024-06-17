Столтенберг заявив про плани НАТО привести ядерну зброю в бойову готовність

Генсек Альянсу наполягає на тому, що блок повинен ппродемонструвати світові свій ядерний арсенал і різко попереджає про загрозу з боку Китаю.

НАТО веде перемовини про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям загрози з боку Росії та Китаю, що зростає.

Про це генсек альянсу Єнс Столтенберг розповів у інтерв'ю The Telegraph.

За словами Столтенберга, НАТО має продемонструвати свій ядерний арсенал усьому світу, щоб надіслати прямий сигнал ворогам. Він повідомив, що між членами Альянсу тривають прямі консультації щодо зняття ракет зі зберігання і приведення їх у бойову готовність.

"Я не вдаватимуся в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовій готовності, а скільки – на зберіганні, але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми і займаємося", – розповів генсек Альянсу.

Він також зазначив, що ядерна прозорість має стати наріжним каменем ядерної стратегії НАТО.

"Звісно, мета НАТО – світ без ядерної зброї, але допоки існує ядерна зброя, ми залишимося ядерним альянсом, бо світ, у якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО – ні, є більш небезпечним світом", – наголосив Столтенберг.

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Окрім того, він зробив різке попередження про загрозу з боку Китаю, заявивши, що Пекін, зокрема, вкладає значні кошти в сучасне озброєння. Зокрема, йдеться про ядерний арсенал КНР, який за словами генсека НАТО, до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

"А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим ніколи раніше не стикалося, а саме з двома потенційними противниками, що володіють ядерними силами, – Китаєм і Росією. Звичайно, це загрожує наслідками", – застеріг Столтенберг.

До слова, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін може напасти на НАТО 2029 року.

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