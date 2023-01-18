Столтенберг заявив про поворотний момент у війні та закликав надати Україні більше зброї

Очільник Альянсу переконаний, що військова допомога державі – шлях до початку переговорів про мир.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав надати Україні більше зброї вже сьогодні, заявивши про настання поворотного моменту у війні.

Свою заяву Столтенберг зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 18 січня, пише Reuters.

"Це поворотний момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо завтра знайти мирне рішення шляхом переговорів, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг також повідомив, що тривають консультації щодо того, аби Німеччина скасувала заборону на передавання своїх танків Leopard 2 Україні або, хоча б дозволила передати їх із союзних країн.

Видання зауважило, що саме до рішення Німеччини щодо танків буде прикута увага 20 січня під час чергового засідання міністрів оборони 50 країн у форматі "Рамштайн". Німецький канцлер Олаф Шольц наразі ухиляється від прямої відповіді на питання щодо танків для України.

Нагадаємо, Польща збирає коаліцію країн, які передадуть Україні танки Leopard. Сама ж Варшава вирішила передати ЗСУ 14 таких німецьких танків.

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