Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження його повноважень генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відмовиться від продовження своїх повноважень ще на рік, якщо надійде подібна пропозиція.

Про це він заявив у своєму коментарі СNN.

"Бути генеральним секретарем, який тримає цей великий Альянс разом, було надзвичайно важливо", — сказав Столтенберг.

Крім того, він прокоментував розширення НАТО за останній рік, майбутній вступ Швеції до Альянсу та продовження його мандата.

"Бути на посаді генерального секретаря НАТО — привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна. Ми маємо мобілізувати власну солідарність, триматися разом", — наголосив він.

Столтенберг очолював блок НАТО з 2014 року, його повноваження закінчились 30 вересня 2022 року, але через війну в Україні вони були продовжені ще на один рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії. Вони є найобширнішими після завершення Холодної війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Єнс Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті.

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