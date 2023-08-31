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Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження його повноважень генсека НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження його повноважень генсека НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Столтенберг очолює блок НАТО з 2014 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відмовиться від продовження своїх повноважень ще на рік, якщо надійде подібна пропозиція.

Про це він заявив у своєму коментарі СNN.

"Бути генеральним секретарем, який тримає цей великий Альянс разом, було надзвичайно важливо", — сказав Столтенберг.

Крім того, він прокоментував розширення НАТО за останній рік, майбутній вступ Швеції до Альянсу та продовження його мандата.

"Бути на посаді генерального секретаря НАТО — привілей, і зараз це має особливе значення, оскільки в Європі триває повноцінна війна. Ми маємо мобілізувати власну солідарність, триматися разом", — наголосив він.

Столтенберг очолював блок НАТО з 2014 року, його повноваження закінчились 30 вересня 2022 року, але через війну в Україні вони були продовжені ще на один рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни НАТО розробили плани оборони у разі нападу Росії. Вони є найобширнішими після завершення Холодної війни

Крім того, ми раніше інформували, що Єнс Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті.

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Дата публікації
Перегляди
13
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