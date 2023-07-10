Столтенберг заявив, що Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до Альянсу.

Про це він повідомив у Twitter.

Столтенберг повідомив, що він провів переговори з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Після цього турецький лідер погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО.

"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я провів з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше надіслати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх союзників НАТО сильнішими та безпечнішими", - повідомив генсек НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг у червні заявив, що Швеція виконала вимоги Туреччини й тепер має право на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган висловив підтримку територіальної цілісності України та вступ до НАТО.

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