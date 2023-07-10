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Столтенберг заявив, що Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО

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Марія БойкоМарія Бойко
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Столтенберг заявив, що Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО

Крістерссон, Столтенберг і Ердоган / Фото: Twitter/Єнс Столтенберг

Столтенберг розповів про рішення Ердогана.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до Альянсу. 

Про це він повідомив у Twitter. 

Столтенберг повідомив, що він провів переговори з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Після цього турецький лідер погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО. 

"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я провів з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше надіслати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх союзників НАТО сильнішими та безпечнішими", - повідомив генсек НАТО. 

Нагадаємо, Столтенберг у червні заявив, що Швеція виконала вимоги Туреччини й тепер має право на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган висловив підтримку територіальної цілісності України та вступ до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
411
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