Столтенберг заявив, що Росія вичерпує запаси боєприпасів та просить у Ірану ракети

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що командуванню Альянсу відомо про те, що РФ зазнає дефіциту боєприпасів. Агресорка звернулася до Ірану для надання нових ракет.

Про це повідомляє CNN.

"Нам відомо, що Росія вичерпує запаси боєприпасів, і тому вони також звернулися до Ірану, щоб отримати ще більше", - наголосив він.

Генсек зауважив, що жодна країна не повинна підтримувати незаконну російську війну.

"Тому ні Іран, ні якась інша країна не повинні надавати Росії ракети, дрони чи щось інше, що може допомогти їм продовжувати цю брутальну агресивну війну проти України", - зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що допомога Україні у боротьбі з агресоркою Росією надаватиметься стільки, скільки буде потрібно. За його словами, НАТО та союзники не сторона конфлікту. Втім, країн-члени надають Україні підтримку, бо це держава, яка має право на самозахист, прописану у Хартії ООН.

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