Столтенберг здивував заявою про РФ і Китай – не вважає загрозою для НАТО

Столтенберг не бачить потреби, щоб НАТО переглядало свою ядерну доктрину через шантаж Путіна "червоною кнопкою".
Попри постійні погрози з РФ про ядерний удар, НАТО не бачить в особі Росії безпосередньої загрози для себе.
Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю японській газеті Yomiuri.
"Немає жодної безпосередньої загрози. Я не бачу жодної потреби, щоб НАТО переглядало свою ядерну доктрину", – заявив він.
Водночас, Столтенберг заявив, що Альянс не вважає Китай супротивником, але переконаний, що Пекін кидає йому виклик.
"НАТО не вважає Китай супротивником, але він створює виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", – сказав генсек. Він додав, що КНР "загрожує Тайваню, сусіднім країнам і Південно-Китайському морю".
Коментуючи, що Росія була підтримана китайським експортом передових технологій та електронного обладнання, що допомогло Москві у виробництві безпілотників та ракет, Столтенберг сказав, що "Китай розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".
Проте генсек НАТО був обережним і не дав чіткої відповіді, як буде діяти Альянс, якщо КНР нападе на Тайвань, сказавши, що "НАТО й надалі залишатиметься альянсом між Північною Америкою та Європою".
Нагадаємо, що повноваження Єнса Столтенберга спливають у жовтні — за лічені тижні до виборів у США і можливого повернення Трампа. Посли НАТО затвердили кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека Альянсу. Як Рютте може ставитися до України на своїй новій посаді, детальніше — за посиланням.
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