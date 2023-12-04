Столтенберг зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим: про які важливі речі говорили

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Як стало відомо, Столтенберг та Умєров обговорили останні події на полі бою та нагальні військові потреби України. Зважаючи на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг наголосив, що члени Альянсу віддані посиленню політичної та практичної підтримки нашої держави.

“Генеральний секретар підтвердив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні з метою забезпечення повної оперативної сумісності українських збройних сил у рамках НАТО і ще більшого зближення з Альянсом. Столтенберг та Умєров також обговорили шлях України до членства в НАТО і зусилля України з реформування. Пан Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться на це і коли будуть виконані всі умови”, - повідомили у пресслужбі НАТО.

Нагадаємо, що на Луганщині дрони влучно знищили склад боєприпасів і техніку росіян.

Читайте також: