Столицю охопили масові протести: тисячі затриманих, влада перекрила Інтернет та закрила метро

Індійські силовики заблокували частину Делі / © Associated Press

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В Індії перевірка виборчих списків, під час якої було виключено близько 130 млн імен, спричинила протести по країні. Опозиційні партії стверджують, що процедура несправедливо зіграла на користь партії прем’єр-міністра Нарендри Моді — «Бхаратія джаната парті» (BJP).

Про це пише видання Reuters.

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10 жовтня у Нью-Делі поліція затримала понад 2000 учасників протестів проти перегляду списків виборців. Влада перекрила частину міста, призупинила роботу мобільного інтернету та закрила десятки станцій метро.

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За повідомленнями місцевих медіа, ще близько 400 протестувальників затримали в Мумбаї — фінансовому центрі Індії / © Associated Press

Одночас для запобігання демонстрації індійська влада залучила тисячі поліцейських і військовослужбовців воєнізованих підрозділів. У центральному діловому районі Делі відключили мобільний Інтернет, закрили десятки станцій метро та ринків.

Правоохоронці встановили блокпости на основних дорогах та в’їздах до столиці. Вони перевіряли транспортні засоби й автобуси, намагаючись не допустити протестувальників до місця проведення акції.

Протести в Індії набирають обертів / © Associated Press

Демонстранти планували зібратися біля Джантар-Мантар у центрі міста, проте поліція перекрила територію ще до початку протесту. Загалом у Делі затримали понад 2000 осіб, зокрема засновника руху Cockroach Абхіджіта Діпке.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини висловило занепокоєння масовими затриманнями. Вони відбувалися як перед демонстраціями, так і під час протестів.

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«Ми закликаємо владу забезпечити повну повагу до права на мирні зібрання та його реалізацію», — заявив речник управління Тамін аль-Хітан.

Він також закликав індійську владу до змістовного діалогу. За його словами, такий діалог має допомогти розв’язати питання, які викликають широке занепокоєння. Представництво Індії при ООН у Женеві відкинуло ці застереження.

Нагадаємо, у Франції поліція затримала понад 5 тисяч людей під час загальнонаціональних протестів старшокласників, спровокованих занедбаним станом навчальних закладів, переповненими класами та хронічним браком учителів.

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