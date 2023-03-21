Стоматолог отруїв дружину заради коханки: що він давав жінці пити

У США заарештували чоловіка за підозрою у вбивстві дружини.

Слідчі вважають, що 45-річний стоматолог Джеймс Крейг додавав миш'як до протеїнових коктейлів, які він готував для тренувань дружини.

Про це пише mirror.co.uk.

У повідомленні йдеться, що він труїв обраницю, щоб бути з коханкою. Його дружина померла після того, як її відключили від системи життєзабезпечення.

Поліція стверджує, що Джеймс зустрічався з колегою-стоматологинею, яка приїздила до нього, поки його дружина перебувала у лікарні.

Так, 6 березня чоловік додав до напою дружини миш'як. Втім, коли жінка вижила, він замовив термінову партію ціаніду калію, який, як він сказав постачальнику, був необхідний для операції.

Також читайте Шлюб монстра: серійний вбивця Леві Беллфілд домагається одруження із шалено закоханою відвідувачкою

Розслідування щодо Крейга було розпочато після того, як його колега сказав медсестрі, що стоматолог замовив ціанід калію, хоча вони не потребували його для своєї роботи. Тоді Джеймс спробував пояснити партнерові, що він замовив його для своєї дружини, яка, як він заявив, була схильна до самогубства і перебувала в депресії відтоді, як він попросив розлучення в грудні.

У документі йдеться, що постачання третьої отруйної речовини, олеандрину, було потім перехоплене після того, як почалося розслідування.

23 березня Крейг має постати перед судом у Денвері, штат Колорадо.

Зі свого боку, сестра померлої повідомила поліцію, що близько п'яти років тому Крейг накачав свою дружину невідомим наркотиком.

Нагадаємо, американка брехала про те, що була пораненою ветеранкою морської піхоти, у якої діагностували рак. Гроші вона отримувала у вигляді пожертвувань на лікування.

Читайте також: