Стоматолог врятував життя хлопцю: що приховував звичайний зубний біль

Ітан Гаррісон / © SWNS

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У Великій Британії 19-річному Ітану Гаррісону, який звернувся до стоматолога зі звичайним болем у зубах мудрості, діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. За словами лікарів, без термінового медичного втручання пацієнту залишалося жити не більше трьох тижнів.

Про пише Unilad.

У травні 2026 року Ітан Гаррісон, який працює водієм навантажувача, відчув сильний біль у яснах і припустив, що у нього розвинулася інфекція. Під час планового огляду стоматолог звернув увагу на сильно набряклий лімфатичний вузол на шиї пацієнта та негайно направив його до сімейного лікаря. Аналіз крові, результати якого надійшли за 12 годин, показав критичні відхилення від норми, після чого підлітка екстрено госпіталізували до профільного відділення.

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За словами матері підлітка, 37-річної Роксі Бонд, родина вважає порятунок сина везінням, оскільки раніше списувала всі симптоми — зокрема задишку та лихоманку, що з’явилися після відпустки на Кіпрі — на проблеми із зубами.

«Коли йому поставили діагноз, це було дуже сюрреалістично і просто дуже, дуже несподівано. Бригада в лікарні сказала, що якби він не приїхав, йому залишилося б жити лише кілька тижнів», — розповіла Роксі Бонд.

Ітан Гаррісон / © Unilad

Мати пацієнта зазначила, що попереду на її сина чекає тривалий процес лікування, який за умови позитивної реакції організму на терапію триватиме близько року. Наразі підлітку проводять біопсію кісткового мозку, встановили спеціальні катетери та регулярно роблять переливання і тести крові. За словами родини, попри складність ситуації, юнак намагається зберігати оптимізм.

Нагадаємо, медична недбалість продовжує калічити пацієнтів в усьому світу. Не так давно 36-річний іспанець залишився з постійною сексуальною дисфункцією після невдалої операції на статевому члені, тепер 35-річний італієць залишився без щелепи через помилку.

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