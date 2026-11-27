Смоленська катастрофа.

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Польща оприлюднила висновки міжнародної групи експертів щодо причин Смоленської авіакатастрофи 2010-го, в якій загинув тодішній президент Лех Качинський та ще 95 людей. Фахівці дійшли висновку, що трагедія стала наслідком низки помилок екіпажу під час заходу на приземлення. Немає жодних ознак того, що Смоленська катастрофа була спричинена нападом чи диверсією.

Про це повідомив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, пишуть Polsat News і RMF24/PAP.

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За даними Міжнародної групи експертів, катастрофу літака Ту-154М 10 квітня 2010 року спричинила низка подій під час заходу на приземлення в аеропорту Смоленськ-Північ. Окрім того, аеропорт був охоплений густим туманом.

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За висновками, екіпаж Ту-154М розпочав фінальний етап заходу на приземлення надто пізно. Через це літак швидко втрачав висоту — та ще й у дуже складних погодних умовах. Замість приблизно п’яти метрів за секунду швидкість зниження становила від семи до дев’яти метрів за секунду.

Крім того, пілоти мали хибні дані про реальну висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи змінили налаштування одного з висотомірів, а тому він показував висоту приблизно на 150 метрів більшу за фактичну.

Водночас екіпаж орієнтувався на показники приладу, який вимірював відстань до поверхні землі безпосередньо під літаком, а не до рівня аеродрому. Це могло вплинути на оцінку ситуації під час зниження.

Особливо небезпечним експерти назвали рішення продовжувати приземлення нижче 120 метрів, хоча пілоти так і не побачили злітно-посадкову смугу. За таких погодних умов екіпаж мав припинити захід на приземлення і знову набрати висоту.

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Попри це пілоти не відреагували вчасно навіть на попередження бортової системи про небезпечне наближення до землі. Приблизно за 20 секунд до катастрофи пролунав сигнал найвищого рівня тривоги, який вимагав негайних дій. Однак рішення перервати приземлення ухвалили надто пізно.

Зазначається, що близько 10:41 літак на швидкості приблизно 270 км/год лівим крилом зачепив березу. Унаслідок удару зовнішня частина крила відірвалася. Це порушило рівномірний розподіл підйомної сили, через що судно різко нахилилося ліворуч і почало обертатися навколо поздовжньої осі.

Після цього Ту-154М зіткнувся з іншими перешкодами на місцевості, а за кілька секунд, перебуваючи вже в перевернутому положенні, врізався в землю перед злітно-посадковою смугою, ліворуч від її осі.

Розшифрування самописця

Аналіз записів бортового самописця, який фіксував переговори в кабіні пілотів, показав, що там перебували та розмовляли сторонні люди, які не входили до складу екіпажу. Експерти встановили особу одного з пасажирів, який тричі заходив до кабіни пілотів. Востаннє його голос зафіксували близько 10:30 — приблизно за 11 хвилин до катастрофи.

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На записах також виявили голоси інших людей, яких фахівцям не вдалося точно ідентифікувати. За висновками експертів, сторонні розмови відволікали членів екіпажу від керування літаком і стали одним із чинників катастрофи.

Зазначається, що експерти не знайшли жодних доказів того, що до кабіни пілотів заходили президент Польщі Лех Качинський або тодішній командувач Військово-повітряних сил Польщі генерал Анджей Бласік.

"Це свідома та добре обдумана дія, що ми не розголошуємо це (хто був у кабіні пілота — Ред.). Ця людина мертва і не має можливості захистити себе, тому я не розголошуватиму це", — сказав прокурор Пшемислав Новак.

Авіакатастрофа під Смоленськом — що відомо

Авіатроща сталася 10 квітня 2010-го поблизу російського міста Смоленськ. Польський урядовий літак, на борту якого перебували президент Лех Качинський, його дружина Марія і представники політичного, військового й громадського керівництва країни, розбився під час заходу на приземлення. Усі 96 людей, які перебували на борту, загинули.

Польська делегація прямувала до Катині, щоб ушанувати пам’ять тисяч польських офіцерів, що були розстріляні НКВС 1940 року. Трагедія стала однією з наймасштабніших катастроф в історії сучасної Польщі та спричинила тривалі політичні суперечки щодо її причин.

Зауважимо, у квітні 2022-го Польща звинуватила Росію у підриві літака з Качинським. Тодішній голова підкомітету з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив: слідство встановило, що безпосередньою причиною катастрофи став вибух у лівому крилі. Далі стався вибух у центральному крилі.

Лабораторні дослідження показали наявність на уламках літака вибухових речовин, таких як пентрит, тротил, гексоген та нітрогліцерин. Водночас самим вибухам передували дві операції з дезінформації з боку РФ: внесення хаосу серед польотних диспетчерів і утруднення вильоту екіпажу до запасного аеропорту у Вітебську.

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