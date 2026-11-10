"Сторони втомилися": Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Путін / © Колаж ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон фіксує «дуже сильну схильність» до завершення війни Росії проти України, оскільки обоє учасників конфлікту виснажені бойовими діями.

Про це американський лідер повідомив журналістам у Білому домі напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за посередництва США, передає Reuters.

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«Ми маємо дуже хорошу розмову про це в Абу-Дабі. Ми також бачимо дуже сильну схильність до припинення війни Росії та України. Ми залучені до цього процесу», — підкреслив Трамп.

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За даними високопосадовця США, напередодні зустрічі в Абу-Дабі Київ та Москва приватно демонструють певну гнучкість щодо можливого обміну територіями. Водночас ключовою темою саміту стануть майбутні гарантії безпеки для України, зокрема потенційне застосування аналога Статті 5 Договору НАТО про колективну оборону.

Американське джерело зазначило, що будь-яка потенційна угода щодо територій можлива лише на завершальному етапі переговорів — після узгодження архітектури післявоєнної безпеки.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що саме успіхи ЗСУ на полі бою та зростаючі втрати окупантів зміцнюють позиції Києва на дипломатичному треку.

Переговори в ОАЕ триватимуть два дні, американську делегацію очолять спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Не виключено, що після зустрічей в Абу-Дабі представники США вирушать до РФ для переговорів із Володимиром Путіним. У Вашингтоні висловлюють «обережний оптимізм», хоча й визнають, що процес вимагатиме часу.

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Нагадаємо, упродовж 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі України, США та РФ.

Тим часом у ЗМІ вже розкрили деталі переговорів. Є інформація, що перед дводенними переговорами в Абу-Дабі Україна та Росія непублічно демонструють гнучкість щодо обміну територіями, доки США посилюють зусилля для завершення війни.

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