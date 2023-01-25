Стосується 35 тис. пасажирів: в аеропорту Берліна через страйк скасували 300 рейсів

Це вперше від 2018 року, коли страйк вплинув на стільки рейсів у Німеччині.
У середу зранку, 25 січня, в аеропорту Берлін-Бранденбург через страйк працівників були або скасовані, або перенесені усі рейси. Сьогодні близько 300 рейсів мали злетіти або приземлитися в аеропорту Берліна.
Як повідомляє DW, страйк торкнеться до 35 тисяч пасажирів, які повинні були пройти через цей аеропорт.
Керівництво авіакомпаній перенесло деякі рейси на четвер, інші перенаправило в такі аеропорти, як Дрезден і Лейпциг, багато пасажирів також були переброньовані на поїзди.
Страйк організувала профспілка Verdi з питання оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту і наземних служб на 500 євро на місяць впродовж 12 місяців у рамках колективного договору.
Це вперше від 2018 року, коли страйк вплинув на стільки рейсів у Німеччині. Він розпочався о 3:30 ранку в середу і триватиме до кінця дня.
Нагадаємо, в аеропорту в Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне.
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