Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стовп диму видніється за кілометри: в Росії знову пожежа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
955
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стовп диму видніється за кілометри: в Росії знову пожежа

МНС РФ

Оголошено другий, підвищений, ранг пожежі.

У місті Аксай Ростовській області (Росія) сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією. 

Про це пишуть ЗМП РФ з посиланням на МНС.   

Площа займання – 1,2 тис. кв. м. Стовп диму видніється за кілометри від місця пожежі.

"10:25 за московським часом Аксайський район, місто Аксай, Новочеркаське шосе, загоряння металевого складу з целюлозною продукцією. Обстановка уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Оголошено підвищений, другий ранг пожежі, на місці працюють 39 осіб та 11 одиниць техніки.

Як розповіли очевидці, перший ангар горить по всій площі, полум'я переходить на другий ангар.

Нагадаємо, у США стався вибух на шоколадній фабриці – є жертви та зниклі безвісти (відео).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
955
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація