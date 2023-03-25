Стовп диму видніється за кілометри: в Росії знову пожежа

У місті Аксай Ростовській області (Росія) сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією.

Про це пишуть ЗМП РФ з посиланням на МНС.

Площа займання – 1,2 тис. кв. м. Стовп диму видніється за кілометри від місця пожежі.

"10:25 за московським часом Аксайський район, місто Аксай, Новочеркаське шосе, загоряння металевого складу з целюлозною продукцією. Обстановка уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Оголошено підвищений, другий ранг пожежі, на місці працюють 39 осіб та 11 одиниць техніки.

Як розповіли очевидці, перший ангар горить по всій площі, полум'я переходить на другий ангар.

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