Стовп диму вкрив місцевість: виверження вулкана в Індонезії викликало паніку серед людей, які рятуються втечею (відео)

У Мережі показали відео, як місцеві тікають через виверження вулкана.

В Індонезії вивергається вулкан Семеру в місті Лумаджанг, Східна Ява . Наразі про постраждалих не повідомляється, але налякані мешканці острова Ява рятуються втечею.

Про це повідомляє The Mirror.

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Місцевість заволокло попелом, який піднявся майже на 12 192 метрів і заслонив сонячне світло. О 17 годині за місцевим часом на сході Яви вже темно, як уночі.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як місцеві жителі тікають від величезної хмари диму. На кадрах чути крики людей, які намагаються врятуватися.