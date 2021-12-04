Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Стовп диму вкрив місцевість: виверження вулкана в Індонезії викликало паніку серед людей, які рятуються втечею (відео)

Стовп диму вкрив місцевість: виверження вулкана в Індонезії викликало паніку серед людей, які рятуються втечею (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стовп диму вкрив місцевість: виверження вулкана в Індонезії викликало паніку серед людей, які рятуються втечею (відео)

Metro

У Мережі показали відео, як місцеві тікають через виверження вулкана.

В Індонезії вивергається вулкан Семеру в місті Лумаджанг, Східна Ява. Наразі про постраждалих не повідомляється, але налякані мешканці острова Ява рятуються втечею.

Про це повідомляє The Mirror.

Місцевість заволокло попелом, який піднявся майже на 12 192 метрів і заслонив сонячне світло. О 17 годині за місцевим часом на сході Яви вже темно, як уночі.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як місцеві жителі тікають від величезної хмари диму. На кадрах чути крики людей, які намагаються врятуватися. 

Один із користувачів у Twitter написав: "Друзі, помоліться за мене, я сподіваюся, що з моєю сім'єю все добре. Просто зараз справді тріщить".

Вулкан, який височіє на 3676 метрів над рівнем моря, раніше вивергався в січні.

Нагадаємо, раніше на іспанському острові Ла-Пальма, де вивергався вулкан, з'явилася токсична загроз.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація