Стовп попелу сягнув висоти 3 кілометрів: в Індонезії почалося виверження вулкана (фото)

Жжителям, які виходять на вулицю, рекомендовано носити головні убори, окуляри та маски.

У неділю, 3 грудня, на заході Індонезії почалося виверження вулкана на горі Марапі. Стовп попелу у повітрі сягнув висоти трьох кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Виверження, яке сталося на острові Суматра, почалося о 14:54 за місцевим часом (09:54 за Києвом) і не викликало безпосередніх жертв або матеріальних збитків.

“Ми бачимо цей дуже щільний темно-сірий попелястий стовп, який схиляється на схід. Ні люди, які живуть навколо вулкана, ні туристи не мають права входити в заборонену зону в радіусі трьох кілометрів навколо кратера", – сказав Хендра Гунаван, керівник Індонезійського центру вулканології та геологічної небезпеки.

Стовп попелу після виверження вулкана Марапі / Фото: із соцмереж

За інформацією місцевої влади, оголошено третій рівень тривоги за 4-рівневою шкалою.

“Опади у вигляді попелу досягнули міста Букіттінггі - третього за величиною міста Суматри з понад 100 000 мешканців”, - сказав Ахмад Ріфанді, офіційний представник станції моніторингу на горі Марапі, додавши, що жителям, які виходять на вулицю, рекомендовано носити головні убори, окуляри та маски.

Вулкан на горі Марапі, висота якої становить 2891 метр, є найактивнішим вулканом Суматри.

Індонезія розташована на Тихоокеанському вогняному кільці - регіоні, де зближення континентальних плит викликає значну вулканічну та сейсмічну активність. У цій країні майже 130 діючих вулканів.

Нагадаємо, 13 листопада на італійській Сицилії сталося виверження вулкана Етна. Фонтан лави б'є приблизно на 4500 метрів над рівнем моря.Останнє велике виверження Етни було 1922 року.

Читайте також: