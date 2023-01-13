Стовп вогню сягає 50 метрів: у Литві вибухнув газопровід (фото)

У Литві стався вибух на газопроводі високого тиску.

Інцидент стався у п'ятницю, 13 січня, у Пасвальському районі країни.

Про це повідомив мер Пасвальського району Литви Гінтаутас Гегузінскас у Facebook.

"У Пасвальському районі під Валакеляєм вибухнув газопровід високого тиску. Це поряд із дорогою Пасваліс - Шяуляй. Працює спецназ", - написав він.

За даними видання 15min, внаслідок вибуху спалахнула величезна пожежа. Стовп вогню сягає 50 метрів. Вибух налякав сотні людей на околицях: гуркіт струсонув будинки, а спалах полум'я висвітлив околиці.

Для ліквідації наслідків інциденту було спрямовано величезні сили дорожніх фахівців.

Мешканців села Валакеляй евакуйовано.

Компанія Amber Grid, яка обслуговує газопровід, терміново проінформувала уряд про ситуацію, що склалася.

Газопровід використовується для подачі газу до північної частини Литви та для транспортування газу до Латвії.

Нагадаємо, вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії. Підтвердженням цього стали знахідки біля місця пошкодження трубопроводу.

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