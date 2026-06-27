"Стоїт пєрєсмотрєть целі СВО": пропагандист Путіна впав в істерику через удари ЗСУ і "вимолює" перемир'я (відео)

Путін / © Associated Press

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В країні-агресорці починає панувати відвертий розпач. Російські пропагандисти, які ще нещодавно обіцяли «взяти Київ за три дні», тепер відкрито закликають Кремль негайно зупинити бойові дії та погодитися на будь-яке перемир’я. Головна причина такої паніки — страх перед повною втратою окупованого Криму та загроза перенесення війни у глибокий тил РФ.

На переломний момент у риториці рупорів Кремля звернув увагу Радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Він оприлюднив відео розмови російських так званих експертів, які прогнозують Росії швидку катастрофу.

«Поки є така можливість, краще вирішити цю проблему заморозкою, а не очікуванням успішного наступу влітку, за час якого я не знаю, що залишиться від Криму. Це реальний шанс уникнути найгіршого», — каже один з наляканих пропагандистів.

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Замість перемоги — «похабний мир» і визнання України

Під час ефіру один із учасників дискусії прямо заявив, що Росія більше не здатна диктувати свої умови. Більше того, він запропонував змиритися з існуванням незалежної України та відмовитися від подальших загарбницьких планів, зокрема на Донеччині.

«Мені здається все-таки варто переглянути наше ставлення до цілей нашої військової операції і піти на менш чесне, як у нас кажуть, похабне, але тим не менше, те перемир’я, яке дозволить нам зберегти наші територіальні надбання, які ми здобули за час спеціальної військової операції. Але це вимагає від нас прийняття існування України в тому вигляді, в якому вона зараз, на жаль, існує, принаймні на деякий час», — поскаржився російський пропагандист.

Він також визнав, що ситуація кардинально змінилася, і порівняно з минулим роком позиції Москви суттєво послабилися під зовнішнім та внутрішнім тиском: «Я розумію, що це неприємно, і я готовий прийняти, що на даний момент, на відміну від 2025 року, це вже не виглядає так радісно.»

Жах перед «цивілізаційною катастрофою» в Росії

Найбільшим страхом для російської еліти залишається те, що війна остаточно вийде за межі фронту і зачепить ключові мегаполіси РФ. Учасники ефіру прямо натякнули на загрозу масових втрат серед жителів тилових російських міст, якщо ескалація продовжуватиметься.

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«Якщо ми стоїмо перед фактично цивілізаційною катастрофою, тобто мова йде про втрату людей з Москви, втрату людей з Санкт-Петербурга, втрату людей з Єкатеринбурга, то, можливо, все ж таки переглянути питання про Слов’янськ і Краматорськ, про інші населені пункти, які нам так потрібні для досягнення перемоги?» — зауважив учасник програми.

Окреме занепокоєння у пропагандистському середовищі викликає зростаюча автономність та міць Збройних Сил України. Навіть у разі політичного тиску з боку Заходу, українська армія вже має достатньо ресурсів, щоб діяти самостійно та методично нищити окупантів.

«Я розумію, що в результаті всіх цих дій Україна може і не зупинитися. Україна може продовжувати. Я більше вам скажу, Європа може не зупинитися. Але Україна, яка діє зараз, можливо, автономно вже від Європи, отримавши таку велику кількість військ, вона може не зупинитися і продовжувати бити по Криму. Тому, розумієте, оскільки є очевидною безглуздість ескалації, яку ми зараз з вами обговорюємо, або ризикованість її», — резюмував шокований рупор Кремля.

Наразі очевидно, що в Росії починають усвідомлювати неминучість розплати за розв’язану війну. Чи прислухається військове керівництво РФ до закликів власних медіамаріонеток, покаже час, проте градус паніки у Москві напевно досяг історичного максимуму.

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Удари ЗСУ по окупантах — останні новини

Нагадаємо, українські війська знищили міст у Генічеську на лівому березі Херсонської області, який російські окупанти активно використовували для військової логістики. Внаслідок систематичних ударів на мосту обвалилося кілька прольотів, рух автомобільного транспорту повністю зупинено. Міст мав критичне значення для перекидання військ і техніки з Криму.

Також, експерти «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» прогнозують, що Крим поступово перетвориться на ізольований острів. Через ефективну військову стратегію України на півострові виникне гостра гуманітарна криза з дефіцитом пального та товарів першої необхідності. Російська влада, за словами аналітиків, не планує евакуювати цивільних, а навпаки використає гуманітарну катастрофу у пропагандистських цілях.

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