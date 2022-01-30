Страх і паніка: останні "вільні" від COVID-19 тихоокеанські острови зіткнулися зі спалахом вірусу

Страх і паніка: останні "вільні" від COVID-19 тихоокеанські острови зіткнулися зі спалахом вірусу

У Кірибаті, Самоа, Палау та Соломонових островах протягом останніх трьох тижнів спостерігалися спалахи коронавірусу.

На деяких островах Тихого океану, які майже два роки вважалися "вільними" від коронавірусу, різко зросла кількість випадків COVID-19.

Про це інформує The Guardian.

У Кірибаті, Самоа, Палау та Соломонових островах протягом останніх трьох тижнів спостерігалися спалахи вірусу. Країни підійшли до нового спалаху з різними стратегіями: деякі вводили карантин, а інші покладалися на високий рівень вакцинації.

Враховуючи віддаленість та слабкорозвинену систему охорони здоров’я, є побоювання щодо того, як вони впораються з хворобою.

Кірібаті: "захоплені зненацька"

COVID-19 потрапив до Кірібаті два тижні тому, коли у пасажирів літака з Фіджі — першого міжнародного рейсу, який прилетів за десять місяців — після прибуття діагностували коронавірус.

Відтоді ситуація загострилася. Станом на п’ятницю, 28 січня, в острівній країні зафіксовано 201 випадок, і вірус поширився від столиці Тарави до Бутарітарі — віддаленого острова, розташованого в 186 км на північ.

Уряд ввів повний локдаун, людям дозволено виходити з дому лише для отримання основних послуг. Люди побоюються, що вірус поширився островами швидше, ніж це покаже тестування.

Палау: "залишені напризволяще"

Перший випадок вірусу на Палау був зафіксований 10 січня. Трохи більше ніж через два тижні, місцеве міністерство охорони здоров’я повідомило про майже 800 випадків в країні з населенням лише 18 тис. осіб.

Уряд відмовився від локдауну або закриття кордону, зробивши ставку на високий рівень вакцинації в країні, який складає 96% населення.

Соломонові Острови

Перший випадок COVID-19 на Соломонових островах був зареєстрований 19 січня. Через 12 годин у країні було зафіксовано вже понад 100 випадків.

Країна переживає свій перший карантин і на початку цього тижня повідомила про перші дві смерті від коронавірусу. Кількість випадків зросла до майже 700 людей (загальна кількість населення — майже 700 тис.). Рівень вакцинації також низький – станом на 13 січня було введено лише 264 085 доз вакцини.

Самоа: країна в паніці

У країні, яка втратила понад 20% свого населення під час пандемії грипу 1918 року, втратила 83 дитини в результаті епідемії кору три роки тому, прихід COVID-19 викликав паніку.

10 пасажирів отримали позитивний результат ПЛР-тесту після прибуття в Самоа рейсом з Австралії 19 січня. П’ять медсестер, які доглядали за ними, також заразилися. Влада оголосила про 48-годинний карантин.

Нагадаємо, що в Україні та Європі фіксують рекордні показники захворювання COVID-19.

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