Страх і паніка: жителі Бєлгородської області почали масово тікати до інших регіонів (фото)

Росіян розселяють у пунктах тимчасового розміщення в Тульській області.

У Бєлгородській області Російської Федерації почалася евакуація населення, яку за методичкою Кремля називають "тимчасовим виїздом" з регіону.

Про це інформує губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Телеграм.

За його даними, "тимчасово залишити регіон" вирішили 56 осіб, з них 32 дитини. Мешканців Бєлгородської області до пунктів тимчасового розміщення в Тульській області.

"Дуже сподіваюся, що вимушена відсутність мешканців нашої області триватиме недовго і вони незабаром повернуться до своїх домівок", - каже російський чиновник.

Раніше Гладков повідомляв, що планується переселити до Тульської області близько 300 жителів із прикордонних населених пунктів Бєлгородської області. Ще 580 виселять до Московської області. Російська влада переконує, що буцімто переселенці проживатимуть у санаторіях та дитячих таборах у Підмосков'ї.

Зазначимо, що у російському Бєлгороді останнім часом досить неспокійно. У росіян спалахують масштабні пожежі, падають літаки і ракети, запущені в бік України.

Так, 11 жовтня у Бєлгороді було чутно вибухи і місцеві жителі зафіксували ймовірний приліт ракети. 13 жовтня, у Бєлгородській області масштабно горіли склади з боєприпасами. На місці займання також було чутно звуки детонації.

14 жовтня у Бєлгороді на ТЕС "Луч" впала російська ракета, яку окупанти запустили в напрямку Харкова. На місці займання у РФ виникла пожежа, в деяких районах Бєлгорода зникло світла.

Крім того, подібна ситуація сталася 31 жовтня. Увечері російські терористи знову обстрілювали Харківщину ракетами. Проте кілька ракет "відмовилися" бомбардувати Україну та приземлилися в Бєлгороді.

Своєю чергою, військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.

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