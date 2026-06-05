Страх Путіна вийшов на новий рівень: що змушують робити перед форумом у Петербурзі

Володимир Путін / © Associated Press

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У Росії на пленарне засідання економічного форуму в Петербурзі не пустять учасників та журналістів, якщо вони не матимуть негативного ПЛР-тесту на коронавірус, грип та інші респіраторні хвороби. Все тому, що на цьому заході має виступити російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомив російський відділ німецького видання BILD.

У Кремлі посилюють заходи безпеки — що вимагають від гостей на форумі

У виданні зазначили, щоб потрапити на захід, усі гості та журналісти зобов’язані отримати спеціальний пропуск. Його видаватимуть виключно після здачі аналізів у спеціально акредитованих лабораторіях форуму.

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Разом із російським диктатором на сцені під час пленарного засідання мають перебувати віцепрезидент Китаю Хань Чжен, президентка Танзанії Самія Сулуху Хасан, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Повідомляється, що Путін застосовував суворі заходи безпеки до свого оточення ще під час пандемії COVID-19. Тоді для особистих зустрічей із главою Кремля вимагали проходити тривалий карантин та неодноразове тестування.

Навіть після завершення пандемії російський президент зберіг жорсткі медичні обмеження. Одним із найвідоміших проявів такої ізоляції стала його зустріч із тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом у 2022 році, коли політики сиділи на великій відстані один від одного за кількаметровим столом.

Економічний форум у Петербурзі — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 3 червня українські безпілотники завдали потужного удару по Санкт-Петербургу та Кронштадту, уразивши стратегічний нафтовий термінал і ракетний корвет «Бойкий». Ця зухвала атака не лише викликала паніку серед місцевих жителів, а й повністю зруйнувала ілюзію стабільності Кремля в день старту великого економічного форуму.

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Раніше помічник президента-диктатора Юрій Ушаков анонсував, що на форум до Петербурга вперше за кілька років начебто прибуде офіційна делегація США. Проте державний секретар США Марко Рубіо спростував заяви Кремля про приїзд делегації США до Санкт-Петербурга.

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