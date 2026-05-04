Страх замаху: Путін остаточно перебрався до бункера і чекає на безпілотники

Путін боїться замаху / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін від березня 2026 року перебуває у стані підвищеної тривоги через страх перед можливим замахом. У Кремлі побоюються внутрішньої змови, використання дронів політичними елітами та ймовірної дестабілізації з боку колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це свідчать дані про безпрецедентне посилення заходів безпеки, які впроваджує Федеральна служба охорони (ФСО) РФ, передає видання «Важливі історії».

Бункери замість резиденцій та заборона на смартфони

За інформацією джерел, ФСО фактично ізолювала Путіна, намагаючись запобігти витоку секретних даних та фізичній ліквідації президента.

Внесено зміни у режим диктатора. Путін перестав відвідувати звичні резиденції у Підмосков’ї та на Валдаї. Натомість він тижнями переховується в модернізованих бункерах (зокрема у Краснодарському краї). Пропагандистські ЗМІ при цьому використовують «консерви» — заздалегідь записані відео.

В адміністрації президента введено два рівні перевірки. Співробітникам, які працюють безпосередньо з диктатором, заборонили користуватися смартфонами та громадським транспортом. Їхнє пересування забезпечує виключно спецтранспорт ФСО.

У будинках особистих кухарів, фотографів та охоронців встановлено системи цілодобового відеоспостереження.

У Москві періодично відключають мережі зв’язку, а вздовж Москви-ріки розміщено спецпідрозділи для відбиття атак безпілотників.

Цікаво, що у 2026 році Путін не здійснив жодної поїздки до об’єктів військової інфраструктури, що різко контрастує з його активністю у 2025 році.

Тінь Шойгу: загроза перевороту

Основним фактором дестабілізації Кремль вважає секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу. Попри зміну посади, він зберігає вплив на військове командування, що викликає підозри у підготовці путчу.

Ситуація загострилася після арешту 5 березня 2026 року колишнього заступника Шойгу — Руслана Цалікова. Це затримання стало сигналом про порушення «неформальних гарантій безпеки» для вищих еліт. Аналітики припускають, що наступним об’єктом кримінального переслідування може стати сам Шойгу, що лише підвищує ризик силового протистояння всередині російської верхівки.

