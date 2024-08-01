Страшна лісова пожежа в Римі: вогонь мало не дістався собору Святого Петра (відео)

Рятувальники евакуювали людей із довколишніх будівель через загрозу поширення вогню.
Сильна лісова пожежа в середу, 31 липня, знищила природний заповідник Монте-Маріо в Римі, неподалік кримінального суду на площі Клодіо. До гасіння пожежі залучили кілька гелікоптерів, які заливали полум'я водою.
Про це пише EuroNews.
За інформацією видання, мешканців з найближчих до вогню будівель евакуювали. Також довелося евакуювати римську студію італійського громадського телебачення RAI, внаслідок чого було перервано трансляцію кількох програм, що йдуть у прямому ефірі. Також було евакуйовано Астрономічну обсерваторію, розташовану на вершині пагорба.
Download..Big Fire in Monte Mario, Rai Headquarters Evacuated. #Metropolitan City of #Rome Capital, #Italy— Weather monitor (@Weathermonitors) July 31, 2024
31 липня, 2024 pic.twitter.com/kl8mwKHcfP
Пожежним командам вдалося зупинити вогонь лише за 2,5 кілометра від собору Святого Петра.
Видання BFMTV повідомило, що пожежа спалахнула вранці на пагорбі Монте-Маріо, найвищому в Римі, на правому березі Тібру. Вогонь швидко поширився, накривши густим чорним димом італійську столицю, яка вже кілька днів знемагає від жахливої спеки.
#Roma , prosegue intervento #vigilidelfuoco per #incendio #montemario : nella clip ricognizione aerea con l'elicottero Drago sull'area delle operazioni di spegnimento [ #31luglio 19:00]— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 31, 2024
Пожежники мобілізували десять бригад оперативного реагування та два вертольоти для гасіння пожежі з повітря, щоб взяти вогонь під контроль та не допустити його розповсюдження на будівлі навколо площі Клодіо. При цьому кілька автомобілів урятувати від пожежі не вдалося і вони згоріли.
#Roma, #incendio #montemario : in azione la parte alta della collina 2 elicotteri #vigilidelfuoco e 1 @RegioneLazio. Soto controllo fiamme area piazzale Clodio. Incendiate alcune auto.— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 31, 2024
Evacuati per precauzione Osservatorio e alcuni edifici. 10 squadre impegnate [ #31luglio 17:30] pic.twitter.com/75EZ4KDfs3
Нагадаємо, величезна лісова пожежа знищила частину туристичного міста на заході Канади. Вогонь у місті Джаспер досяг висоти понад 120 метрів і рухався зі швидкістю 15 метрів за хвилину.
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