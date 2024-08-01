Страшна лісова пожежа в Римі: вогонь мало не дістався собору Святого Петра (відео)

Сильна лісова пожежа в середу, 31 липня, знищила природний заповідник Монте-Маріо в Римі, неподалік кримінального суду на площі Клодіо. До гасіння пожежі залучили кілька гелікоптерів, які заливали полум'я водою.

Про це пише EuroNews.

За інформацією видання, мешканців з найближчих до вогню будівель евакуювали. Також довелося евакуювати римську студію італійського громадського телебачення RAI, внаслідок чого було перервано трансляцію кількох програм, що йдуть у прямому ефірі. Також було евакуйовано Астрономічну обсерваторію, розташовану на вершині пагорба.

Пожежним командам вдалося зупинити вогонь лише за 2,5 кілометра від собору Святого Петра.

Видання BFMTV повідомило, що пожежа спалахнула вранці на пагорбі Монте-Маріо, найвищому в Римі, на правому березі Тібру. Вогонь швидко поширився, накривши густим чорним димом італійську столицю, яка вже кілька днів знемагає від жахливої ​​спеки.

Пожежники мобілізували десять бригад оперативного реагування та два вертольоти для гасіння пожежі з повітря, щоб взяти вогонь під контроль та не допустити його розповсюдження на будівлі навколо площі Клодіо. При цьому кілька автомобілів урятувати від пожежі не вдалося і вони згоріли.

#Roma, #incendio #montemario : in azione la parte alta della collina 2 elicotteri #vigilidelfuoco e 1 @RegioneLazio. Soto controllo fiamme area piazzale Clodio. Incendiate alcune auto.

Evacuati per precauzione Osservatorio e alcuni edifici. 10 squadre impegnate [ #31luglio 17:30] pic.twitter.com/75EZ4KDfs3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 31, 2024

Нагадаємо, величезна лісова пожежа знищила частину туристичного міста на заході Канади. Вогонь у місті Джаспер досяг висоти понад 120 метрів і рухався зі швидкістю 15 метрів за хвилину.

Читайте також: