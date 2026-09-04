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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Страшна повінь у Непалі: людей дивом знайшли живими через дев’ять днів під землею — фото

Двох робітників було врятовано із затопленого тунелю на гідроелектростанції в Непалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повінь у Непалі.

Повінь у Непалі. / © Associated Press

Після раптової і смертельної повені у Непалі та Тибеті досі тривають рятувально-пошукові роботи. Через дев’ять днів після страшної стихії рятувальники витягли двох робітників живими з тунелю затопленої гідроелектростанції Трішулі 3A.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Речник армії Непалу генерал Раджі Рама Баснет розповів, що бригадира Санджая Шаха і керівника Кабіра Махарджана знайшли на глибині 170 метрів під землею. За словами офіційних осіб, стан обох чоловіків стабільний, їх доставили до лікарні в Катманду.

Шах розповів, що під час повені був у диспетчерській тунелю. Разом з ним там перебувало понад 40 людей.

«Оскільки я перебував у диспетчерській, моїм обов’язком було врятувати життя всіх. Після такої аварії я не міг просто втекти, я мусив врятувати всіх. Намагаючись вивести людей назовні, я повідомив, що на греблі сталася серйозна аварія, і закликав усіх бігти. Через це я втратив час. Зрештою, я сам не зміг вибратися», — розповів вцілілий робітник електростанції.

За словами чоловіка, щоб заспокоїтися в темряві тунелю, він співав мантри, а також спілкувався лише з кількома людьми. Шах каже, що усередині тунелю також були люди, але «дехто з них, можливо, не зміг вибратися».

Двох робітників було врятовано із затопленого тунелю на гідроелектростанції в Непалі. / © Associated Press

Двох робітників було врятовано із затопленого тунелю на гідроелектростанції в Непалі. / © Associated Press

Двох робітників було врятовано із затопленого тунелю на гідроелектростанції в Непалі. / © Associated Press

Двох робітників було врятовано із затопленого тунелю на гідроелектростанції в Непалі. / © Associated Press

За даними непальського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок повені загинуло щонайменше 1259 людей. Понад 5000 залишаються зниклими безвісти, серед яких щонайменше 900 працівників на 12 гідроелектростанціях у Гімалаях.

Смертельна повінь у Непалі

Трагедія сталася після прориву льодовика на кордоні між Непалом і Тибетом. Хвиля води, бруду та уламків прокотилася долинами, знищивши більшу частину гідроенергетичної інфраструктури регіону. Найбільшої шкоди зазнали проєкти вздовж річок Бхоте-Коші та Трішулі. Стихією змило населені пункти, дороги та мости.

За повідомленнями місцевих влад, загалом внаслідок повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються тисячі людей — це і місцеві мешканці, і туристи з майже тридцяти країн. Серед них — понад пів сотні громадян України. Зокрема, група, яка вирушила до Непалу й Тибету на ретрит Ірини Блонської.

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