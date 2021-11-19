Страшний голод на Мадагаскарі та жахлива знахідка у Києві. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Від голоду на Мадагаскарі, до якого призвела надзвичайна посуха, страждають 1,3 млн осіб, люди їдять кактуси та сарану. Читати далі –>
- У четвер, 18 листопада, у Києві бездомний чоловік знайшов у сміттєвому контейнері людські ноги. Поліція одразу вийшла на слід і вже оголосили у розшук головного підозрюваного. Читати далі –>
- Найкращі туалети України - в столиці провели конкурс на найзразковіші громадські вбиральні. Звання це присвоювали за чистоту, доступність, турботу про відвідувачів, креативний дизайн і навіть запах. Читати далі –>
- Контакти президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна надалі можливі, оскільки мають домовленість підтримувати зв'язок. Читати далі –>
- Сполучені Штати Америки планують виробити не менше 480 нових ядерних авіабомб B61-12 для оснащення своїх стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і B-21 Raider, що розробляються, а також американських та інших винищувачів-бомбардувальників НАТО в Європі. Читати далі –>