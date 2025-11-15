"Страшний сон" Лукашенка: що лякає білоруського диктатора більше за Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

Ексзаступник начальника ГУР Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025 розповів, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко чинить багато дій, які на перший погляд здаються допомогою Росії, проте його головною мотивацією є не «дружба» з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, а страх. При цьому, за даними української розвідки, Лукашенко найбільше боїться не Путіна, а втрати власної влади, і його «страшний сон» — це примус до безпосередньої участі Білорусі у війні проти України.

Про це пише «РБК-Україна».

Втрата військового суверенітету

Павленко підкреслив, що Білорусь вже давно втратила свій військовий суверенітет. Він провів паралелі з минулим досвідом України.

«Наприклад, за угодою про Чорноморський флот РФ у Севастополі спочатку ВМС України вивели до бухти Донузлав, а потім взагалі дозволили розміщення підрозділів ФСБ у Севастополі. Надалі російські спецслужби розгорнули масштабну підривну діяльність», — нагадав він.

Він додав, що зараз на користь втрати суверенітету Білорусі свідчить відсутність перешкод російським військовим на білоруській території, постійні спільні навчання, зміна воєнної доктрини та створення спільного угруповання військ. Українська розвідка фіксувала, як російські військові у цивільному одязі вивчали стан білоруських доріг для планування швидкого перекидання сил.

«Тому наша думка така, що у військовій сфері Білорусь дійсно не має свого суверенітету. Бо є вже довготривалий процес будівництва єдиної держави з росіянами», — сказав генерал.

Чого насправді боїться Лукашенко

За словами Павленка, небезпека гібридних викликів, таких як кібероперації та ІПСО, для північних регіонів України походить не від білоруського режиму, а від країни-агресорки, оскільки спецслужби Білорусі повністю підконтрольні росіянам і є значно слабшими.

Головна вразливість білоруського диктатора — це його влада, точніше ризики її втратити. Павленко заявив, що «страшний сон» для Лукашенка — це примус до участі Білорусі безпосередньо в бойових діях або будь-яких провокаціях проти України.

Саме тому Лукашенко намагається довести Путіну свою корисність іншими способами:

Економічні зиски: Виготовлення ракет, радіоелектроніки, шасі для стратегічних сил, а також виробництво палива, що є особливо цінним в умовах українських дипстрайків. Залежність від економіки: Режим Лукашенка сильно залежить від імпорту та експорту, тому він намагається віддати перевагу розвитку економіки, яка, за оцінками експертів, вже втратила половину запланованого зростання.

«Він робить все заради влади, а не заради допомоги Путіну», — підсумував генерал.

Чому Україна не завдає ударів у відповідь

Попри те, що Білорусь є фактичною союзницею РФ, надає їй інфраструктуру та логістичну допомогу, Україна утримується від завдання ударів по білоруських об’єктах.

Павленко зазначив, що розвідка визначила та вивчила всі цілі на території Білорусі, але зараз це вважається недоцільним.

«Давати зайвий привід Путіну натиснути на білоруський режим, щоб той оголосив мобілізацію і повноцінно вступив у війну? Це наразі ми вважаємо недоцільним», — наголосив генерал.

Лукашенко боїться надмірної присутності та мілітаризації з боку росіян, оскільки це поступово призводить до звикання суспільства та загрожує його особистій владі.

Нагадаємо, в КДБ Білорусі заявили, що режим Лукашенка готується повалити «визвольна армія». Високопоставлений керівник білоруської спецслужби заявив, що армія для визволення Білорусі, готується на території України, а також у Польщі, Чехії та в країнах Балтії.