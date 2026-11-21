Страта у США тривала понад годину / © Associated Press

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У США в штаті Техас страта 70-річного Рейналдо Деннеса тривала понад годину. Під час введення смертельної ін’єкції чоловік скаржився на сильний біль, кричав і заявляв, що процедура відбувається не так, як повинна.

Про це повідомило видання BBC.

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За словами представниці Департаменту кримінального правосуддя Техасу, медики зіткнулися з труднощами під час пошуку вен для введення пентобарбіталу. Водночас засуджений скаржився на біль навіть у тих ділянках тіла, куди ін’єкцій не робили.

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Журналіст Associated Press Майкл Грачик, який неодноразово був присутній на стратах, розповів, що цього разу свідкам довелося незвично довго чекати на допуск до приміщення. Зазвичай такі затримки виникають через опір засудженого або складнощі з пошуком вен.

Коли присутніх нарешті впустили, Деннес почав кричати від болю. Згодом він поскаржився на сильну судому в правій нозі та попросив Бога припинити його страждання.

«Не думаю, що так має бути», — сказав чоловік під час процедури.

Священнослужитель Джефф Гуд, який також спостерігав за виконанням вироку, розповів USA Today, що це була найгірша страта з усіх, які він бачив. За його словами, засуджений неодноразово кричав про біль у нозі та двічі повторив, що процедура відбувається неправильно.

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Рейналдо Деннеса засудили до смертної кари за вбивство торговця діамантами Яноша Шукса 1996 року. Чоловіка тоді знайшли мертвим із кількома вогнепальними пораненнями.

Того самого дня смертний вирок іншому ув’язненому виконали у Флориді.

Смертельні ін’єкції у США викликали нові суперечки

Інцидент у Техасі стався через кілька місяців після невдалої страти 50-річної Крісти Пайк, засудженої за вбивство. У вересні жінка пережила дві дози препарату, після чого її у критичному стані доправили до лікарні. Згодом вона повернулася до в’язниці.

Вважається, що Пайк стала єдиною людиною, яка вижила після спроби страти смертельною ін’єкцією.

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Обидва випадки знову привернули увагу до використання пентобарбіталу — сильнодійного седативного засобу, який пригнічує роботу нервової системи. У медицині його застосовують для лікування певних захворювань, а у великих дозах — для виконання смертних вироків.

Раніше федеральний уряд США за адміністрації Джо Байдена провів перевірку застосування препарату та висловив занепокоєння, що він може спричиняти зайвий біль і страждання.

Після цього адміністрація Байдена заборонила використовувати пентобарбітал для страт на федеральному рівні. Водночас обмеження не поширилося на окремі штати, які самостійно визначають способи виконання смертних вироків.

Нагадаємо, у Єгипті суд засудив відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 людей до смертної кари. Вона фігурує у справі про виготовлення та незаконний обіг наркотиків.

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