Страта українського військовополоненого не поодинокий випадок: заява моніторингової групи ООН

В ООН закликають розслідувати порушення міжнародного гуманітарного права, які допускають російські окупанти, та покарати винуватців.
У середу, 12 квітня, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила про обурення жахливими відео зі стратою українського військовополоненого та понівеченими тілами, ймовірно, військових ЗСУ.
Відповідну заяву опубліковано на сайті ООН.
“На одному з відео показано жорстоку страту людини, яка, мабуть, є українським військовополоненим, а на іншому — понівечені тіла ймовірних українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок”, — йдеться у заяві.
У місії ООН нагадали, що раніше у своїх звітах уже фіксували низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема тих, які були скоєні проти військовополонених.
“Ці останні порушення також мають бути належним чином розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності”, — закликають в ООН.
Як повідомлялося раніше, 16 березня уповноважена ООН незалежна міжнародна слідча комісія щодо України опублікувала звіт щодо воєнних злочинів Росії. У цьому документі йдеться, що під час вторгнення до України Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів, включно з навмисними вбивствами, систематичними тортурами та депортацією дітей.
Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим вони його катували, а потім живому відрізали голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин. Судячи з місця, де знятий ролик, він архівний: там зелені дерева та чагарники, окупанти та страчений порівняно легко одягнені.
Читайте також:
- Кулеба відреагував на відео страти українського військовополоненого окупантами: "Росія - гірша за терористів "ІДІЛ"
- Єрмак після жорстокої страти українського військового: терористичної країни не має бути в Радбезі ООН
- СБУ почала розслідування злочину росіян, які відтяли голову українському військовому