Страта українського військовополоненого не поодинокий випадок: заява моніторингової групи ООН

В ООН закликають розслідувати порушення міжнародного гуманітарного права, які допускають російські окупанти, та покарати винуватців.

У середу, 12 квітня, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила про обурення жахливими відео зі стратою українського військовополоненого та понівеченими тілами, ймовірно, військових ЗСУ.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ООН.

“На одному з відео показано жорстоку страту людини, яка, мабуть, є українським військовополоненим, а на іншому — понівечені тіла ймовірних українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок”, — йдеться у заяві.

У місії ООН нагадали, що раніше у своїх звітах уже фіксували низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема тих, які були скоєні проти військовополонених.

“Ці останні порушення також мають бути належним чином розслідувані, а винні мають бути притягнуті до відповідальності”, — закликають в ООН.

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Як повідомлялося раніше, 16 березня уповноважена ООН незалежна міжнародна слідча комісія щодо України опублікувала звіт щодо воєнних злочинів Росії. У цьому документі йдеться, що під час вторгнення до України Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів, включно з навмисними вбивствами, систематичними тортурами та депортацією дітей.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим вони його катували, а потім живому відрізали голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин. Судячи з місця, де знятий ролик, він архівний: там зелені дерева та чагарники, окупанти та страчений порівняно легко одягнені.

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