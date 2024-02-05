“Стратегічна помилка”: іранські попередження Сполученим Штатам і гучні заяви Байдена

Байден наголосив, що його країна “не прагне конфлікту на Близькому Сході чи в будь-якій іншій точці світу”.

Іран назвав повітряні удари США по Іраку й Сирії “стратегічною помилкою” після того, як у п'ятницю, 2 лютого, було уражено 85 цілей по всьому регіону.

Про це пише BBC.

США завдали ударів у відповідь на атаку безпілотника на американську військову базу минулого тижня, внаслідок якої загинуло троє американських солдатів.

Білий дім поклав відповідальність за атаку безпілотника на підтримуване Іраном угруповання бойовиків. США і Велика Британія також розпочали новий раунд спільних ударів по об'єктах хуситів в Ємені в суботу, 3 лютого.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що удари по Іраку й Сирії “не матимуть іншого результату, окрім посилення напруженості та нестабільності в регіоні”. Раніше Ірак заявив, що удари США у відповідь призведуть до “катастрофічних наслідків” для регіону.

За даними іракської влади, внаслідок ударів загинуло щонайменше 16 осіб, зокрема цивільні особи. Речник прем'єр-міністра Іраку заявив, що ці удари є “порушенням” суверенітету його країни та що вони вплинуть на “безпеку і стабільність Іраку й регіону”.

Водночас Сирія заявила, що “окупація” сирійської території США “не може тривати”. Згідно із заявою американського військового відомства, США завдали удару по силах “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і пов'язаних з ним ополченців в Іраку та Сирії.

В ударі були задіяні кілька американських літаків, зокрема бомбардувальники дальнього радіусу дії, які перелетіли зі США. За повідомленням американських військових, було завдано ударів по семи пунктах — чотирьох в Сирії і трьох в Іраку — та уражено понад 85 цілей. Ударів по іранській території не було завдано.

Після п'ятничних ударів США в Іраку та Сирії стався один напад на американські війська, повідомив телеканалу CBS News представник американського оборонного відомства.

Ракетного обстрілу зазнали американські війська, які базуються на базі підтримки місії “Євфрат” у Сирії, але ніхто не постраждав.

Президент Джо Байден заявив, що американські атаки “триватимуть у той час і в тих місцях, які ми оберемо”, але додав, що його країна “не прагне конфлікту на Близькому Сході чи в будь-якій іншій точці світу”.

Ударів було завдано після того, як троє американських військовослужбовців загинули та десятки зазнали поранень внаслідок атаки безпілотника на американську базу поблизу кордону Йорданії з Сирією.

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Американські офіційні особи заявили, що відповідальність за напад несе Ісламський опір в Іраку, підтримуване Іраном угруповання бойовиків. За їхніми словами, безпілотник був іранського виробництва і схожий на ті, що постачаються до Росії.

Вважається, що ця бойова організація — парасолькова група, що складається з кількох ополченців — була озброєна, фінансувалася і тренувалася КВІР.

Іран заперечує свою причетність до нападу на американську базу, заявляючи, що він “не був залучений до ухвалення рішень групами опору”. Представник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що удари США по Іраку, Сирії та Ємену “лише забезпечують цілі сіоністського режиму”, маючи на увазі союзника США — Ізраїль.

Росія закликала до “термінового” засідання Ради Безпеки ООН “через загрозу миру й безпеці, створену ударами США по Сирії та Іраку”, повідомив у соціальних мережах московський дипломат в ООН Дмитро Полянський. Росія — постійний член Ради Безпеки — стала близьким союзником Ірану.

Атаки США сталися через кілька годин після того, як Байден взяв участь у церемонії репатріації 46-річного Вільяма Ріверса, 24-річного Кеннеді Сандерса і 23-річної Бронни Моффетт, які загинули внаслідок нападу минулими вихідними. Понад 40 інших військовослужбовців були поранені під час тієї ж атаки безпілотника, який завдав удару по американській базі “Тауер 22”.

Американські республіканці розкритикували час завдавання ударів у відповідь, заявивши, що США занадто довго чекали, щоб завдати удару у відповідь. Американські офіційні особи заявили, що будь-яка затримка була пов'язана з похмурою погодою, яка перешкоджала спостереженню за цілями.

Деякі зовнішньополітичні експерти вважають, що затримка дозволила Ірану вивести особовий склад, потенційно уникнувши ширшого конфлікту між США та Іраном.

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