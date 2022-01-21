“Стратегічна помилка”: лідери Німеччини та Британії висловили спільну позицію щодо російського вторгнення до України

“Стратегічна помилка”: лідери Німеччини та Британії висловили спільну позицію щодо російського вторгнення до України

Шольц і Джонсон погодилися, що “подальшу військову агресію Росії проти України необхідно зупинити”.

У п’ятницю, 21 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонні переговори, під час яких дійшли спільної думки щодо російської агресії в Україні.

Як повідомляє агентство AFP, лідери двох країн попередили, що Росія заплатить “значну і серйозну ціну”, якщо здійснить вторгнення до України.

Під час переговорів Шольц і Джонсон погодилися, що “подальшу військову агресію Росії проти України необхідно зупинити”.

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Також вони розділили глибоку стурбованість дестабілізаційними діями Росії в Україні і заявили, що “будь-яке вторгнення в Україну було б серйозною стратегічною помилкою”.

Британський прем’єр Борис Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО над скоординованою відповіддю.

Нагадаємо, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, яким чином РФ може переконати світову спільноту у відсутності намірів здійснити вторгнення до України.

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