"Стратегічні очі РФ": дрони атакували важливий радіотехнічний центр на Кубані – які наслідки (фото)

У Краснодарському краї Росії, біля міста Армавір, українські безпілотники пошкодили загоризонтну радіолокаційну станцію окупантів "Воронеж-ДМ". Під удар, імовірно, потрапила антенна споруда станції.

Про це пише Defense Express.

Як зазначають журналісти, РЛС під Армавіром будували сім років, але тепер Кремль частково "осліп" на стратегічному рівні

Атака на об’єкт такого типу в РФ відбувається вже не вперше. Так, у середині квітня, український дрон завдав удар по радіолокаційній станції 29Б6 "Контейнер".

РЛС окупантів "Воронеж-ДМ" на Кубані / Фото: Defense Express

"На скільки масштабно ця РЛС була пошкоджена – невідомо, бо, на відміну від "Воронеж-ДМ" вона не має суцільного "полотна" антен, й тому, об'єктивно, дроном її вивести з ладу важче. Але щодо загоризонтної РЛС під Армавіром, точніше двох, бо мова йде про два радари, що стоять поруч, то вони вже точно пішли на доволі довгий ремонт", - пише видання.

РЛС на Кубані працювала у дециметровому діапазоні та дозволяла виявляти цілі на дальності до 6 000 км та на висоті до 4 000 км з кутом місця до 60 градусів. А в середні будівлі - не лише антена, а вся система із передачвання, отримання та обробки сигналів, живлення та охолодження із розрахунку на потужність у 0,7 МВт.

РЛС окупантів "Воронеж-ДМ" на Кубані/ Фото: Defense Express

Уражена РЛС під Армавіром не мала для України першочергове значення, як ціль. Вона взагалі не дивиться на територію України, окрім незначної частини Криму. І головний напрям її роботи – це Середземне море та Азія від Перської затоки на Індійський океан та частково у бік Китаю.

"У будь-якому випадку, зараз російська система огляду та попередження про ракетний напад частково осліпла і взагалі не бачить, що відбувається на півдні. І якось виправити ситуацію у короткостроковій перспективі у РФ немає жодних можливостей", - пояснили аналітики.

РЛС окупантів "Воронеж-ДМ" на Кубан/ Фото: Defense Express

Сенс таких ударів – цілий ряд факторів. По-перше, Кремль буде вимушений витратити ресурси на ремонт, замість того, щоб направити їх на виробництво іншої зброї.

По-друге, навіть часткова "сліпота" на стратегічному рівні – це фактор невпевненості для Кремля. По-третє, на фоні загрози втратити інші такі РЛС, скоріш за все ворог буде змушений перерозподілити свої сили ППО з прифронтової зони до тилових районів.

Ексдиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін після удару по РЛС у Краснодарському краї РФ в істериці у своєму Telegram-каналі заявив, що "Вашингтон виступив замовником злочину, найнявши безвідповідального бандита, який намагається пошкодити об'єкт нашої Системи попередження про ракетний напад (СПРН) – ключовий елемент Системи бойового управління стратегічними ядерними силами".

"Таким чином, ми стоїмо не те що на порозі, а вже на краю, за яким, якщо не зупинити супротивника у подібних діях, почнеться незворотний обвал стратегічної безпеки ядерних держав", - пожалівся Рогозін.

Нагадаємо, видання NBC News повідомило, що Росія та КНДР готують масштабну військову провокацію перед виборами в США.

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