Путін / © Associated Press

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На території сочинської резиденції президента Росії Володимира Путіна «Бочаров ручей» триває масштабне будівництво. Старі будівлі комплексу почали зносити у 2024 році, а вже у 2026-му на їхньому місці з’явилися нові корпуси.

Про це повідомляє ВВС.

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Російська влада публічно не повідомляла ні про знесення частини об’єктів, ні про нове будівництво. Водночас BBC з’ясувала, що роботи проводяться за державним контрактом Федеральної служби охорони (ФСО), а генпідрядником виступає компанія з анексованого Криму.

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Що відбувається на території «Бочарового ручья»

Як пише BBC, 2024 року на території офіційної сочинської резиденції Путіна почали демонтувати старі будівлі. До вересня 2025 року на їхньому місці вже утворився великий котлован.

Будівництво на стадії котловану / © ВВС

При цьому частину комплексу зберегли. На південній межі резиденції залишився корпус «Бочаров ручей-2», побудований до Олімпіади-2014. У ньому Путін, зокрема, приймав високопоставлених гостей.

За даними Financial Times, на яку посилається ВВС, під час війни російський президент став значно рідше приїжджати до Сочі. Видання підрахувало, що до повномасштабного вторгнення Путін відвідував місто 24 рази, 2022 року — 13 разів, а у 2024 та 2025 роках — лише по два рази.

Водночас 2026-го ФСО вирішила посилити охорону «Бочарового ручья» та створити навколо резиденції охоронну зону площею понад 3 кв. км.

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Попри це, будівництво на території комплексу продовжилося. На супутникових знімках, які вивчила BBC, восени 2026 року вже видно дахи нових будівель. Вони займають більшу площу, ніж знесені раніше об’єкти.

Контракт ФСО прихований від звичайних реєстрів

BBC знайшла згадку про будівництво у судовому рішенні, де фігурує державний контракт із 25-значним номером.

Його назва — «Будівництво та реконструкція будівель і споруд ФСО Росії „Бочаров ручей“».

Такі контракти укладаються в рамках державного оборонного замовлення і не публікуються у звичайних реєстрах держзакупівель. Водночас структура номера дозволяє визначити окремі характеристики договору.

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Зокрема, перші чотири цифри вказують на 2023 і 2027 роки — тобто контракт уклали ще до знесення старих будівель.

Інша частина номера вказує на ФСО як замовника. Окремий код свідчить, що закупівля належить до категорії «інших випадків», а ще одна цифра означає фіксовану ціну.

Водночас вартість самого державного контракту з номера визначити неможливо.

Хто будує нові корпуси

Генеральним підрядником, за даними BBC, стала зареєстрована в анексованому Криму «Група компаній Трансстройінвест».

Назва цієї компанії фігурує у кількох судових спорах із субпідрядниками, які виконували роботи на території «Бочарового ручья».

Частину робіт генпідрядник передавав іншим компаніям. У судових матеріалах згадуються, зокрема, суперечки щодо строків виконання робіт та виявлених порушень під час будівництва.

Будівельників шукали через оголошення в Інтернеті

BBC також знайшла вакансії та оголошення про набір робітників, які, за даними видання, стосувалися будівництва на території резиденції.

Шукали монолітників, бетонників, каменярів та арматурників. В окремих оголошеннях «Бочаров ручей» називали безпосередньо, в інших на зв’язок із цим об’єктом вказували умови роботи.

В одному з оголошень у січні 2025 року йшлося про будівництво двоповерхової будівлі на території з пропускним режимом. Робітникам пропонували відрядну оплату готівкою.

В іншому оголошенні наприкінці 2025 року згадувалася чотириповерхова будівля на об’єкті з пропускним режимом та перевіркою паспортів.

Один із рекрутерів прямо писав: «Бочаров ручей. Режим пропускной, строится резиденция».

Інший називав об’єкт «стратегическим».

Спочатку до роботи на об’єкті допускали переважно громадян Росії без судимостей, які мали пройти перевірку. Згодом роботодавці почали розглядати також громадян Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

Працівникам пропонували проживання, зокрема в хостелі з басейном або квартирі, триразове харчування, інструменти та спецодяг.

У деяких оголошеннях окремо зазначалося, що оплату здійснюватимуть готівкою.

Цьогоріч почали шукати спеціалістів для внутрішніх робіт

Згодом характер вакансій змінився. У 2026 році на об’єкт уже шукали фахівців для внутрішніх робіт — зокрема для встановлення світильників, сантехніки та дверей.

Один із рекрутерів зазначав, що роботи багато і потрібна значна кількість спеціалістів. При цьому об’єкт називали закритим, а працівники мали проходити перевірку служби безпеки.

BBC також встановила, що «Трансстройінвест» мав ліцензію ФСБ на виконання робіт, пов’язаних із державною таємницею. Водночас у деяких субпідрядників таких ліцензій не було.

Скільки коштує нове будівництво

Загальну вартість нового комплексу BBC встановити не вдалося.

Водночас про масштаб робіт можуть свідчити бюджети окремих підрядів, які видання знайшло в оголошеннях. Суми там становили від 90 млн до 500 млн рублів.

Водночас за супутниковими знімками неможливо точно встановити призначення нових будівель, їхню поверховість або остаточну конфігурацію комплексу.

Таким чином, BBC встановила зв’язок будівництва з ФСО, державним контрактом і конкретним генпідрядником, однак призначення кожного з нових корпусів та загальну вартість проєкту публічно встановити не вдалося.

Нагадаємо, раніше журналісти дослідии, що очільник Кремля Путін поселив доньок і онуків поруч із собою в бункері. Через побоювання щодо замахів диктатор РРФ Володимир Путін наказав своїм двом старшим дочкам: Марії Воронцовій і Катерині Тихоновій, а також онукам переїхати до ретельно охоронюваного лісового палацового комплексу «Валдай».

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