Стратегія анаконди: Трамп примушує Путіна до миру, знищуючи його союзників

Прзидент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін / © ТСН.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа реалізує стратегію непрямого, але нищівного тиску на президента РФ Володимира Путіна з метою завершення війни в Україні. Логіка Білого дому: якщо Кремль важко змусити зупинитися дипломатичним шляхом, потрібно фізично позбавити його ресурсів, які постачають союзники.

Експерти з національної безпеки стверджують, що Білий дім систематично «вибиває стільці» з-під російської військової машини, атакуючи її ключових проксі-партнерів — Іран, Венесуелу та мережі тіньового флоту.

Про те, як ця тактика змінює розклади на глобальній шахівниці, пише Fox News.

Ліквідація «тилу»: Іран та Венесуела

Колишні радники та генерали пояснюють: Трамп діє як жорсткий бізнесмен, перекриваючи канали постачання.

«У будь-якій кампанії ви не просто б’єте по командних центрах — ви перерізаєте логістику. Трамп робить саме це», — коментує генерал у відставці Брюс Карлсон.

Удар по союзниках РФ був комплексним:

Іран: У червні 2025 року США завдали серії ударів, які підірвали приховану ядерну програму Тегерана. Це, разом із масовими протестами в грудні та жорсткою реакцією Вашингтона на репресії, змусило режим зосередитися на власному виживанні, а не на постачанні дронів Москві.

Венесуела: У січні 2026 року адміністрація Трампа провела спецоперацію із захоплення диктатора Ніколаса Мадуро за звинуваченнями у наркоторгівлі. Це позбавило Росію ключового партнера у Західній півкулі та зруйнувало схеми обходу нафтових санкцій.

Економічний зашморг та фактор Індії

Паралельно Вашингтон закриває фінансові шлюзи. Генерал-лейтенант Річард Ньютон зазначає, що нова торговельна угода між США та Індією стала «потужним ударом по військовій машині Росії».

Домовленість змушує прем’єра Моді відмовлятися від російської нафти на користь американських енергоносіїв. Втрата індійського ринку, куди РФ перенаправила потоки після ембарго ЄС, загрожує Кремлю колосальними збитками.

Психологія «скаженого Івана» та «Золотий міст»

Морган Мерфі, експорадник посланця США в Україні, пояснює: американські перемовники часто помилково дивляться на Росію через західну призму. Трамп же враховує травми РФ від світових воєн та параною щодо вторгнення (так званий синдром «скаженого Івана»).

Тому Білий дім пропонує Путіну «золотий міст» для виходу з війни — сценарій, який дозволяє зберегти обличчя:

Відновлення дипломатичного статусу Росії за столом переговорів.

Часткове відновлення доступу до західних комерційних ринків.

Визнання фактичної окупації територій без юридичного визнання суверенітету РФ над ними (замороження конфлікту).

Дедлайн — червень

Попри «конструктивні» переговори в Абу-Дабі та нещодавній великий обмін полоненими, час грає проти Москви. Володимир Зеленський повідомив журналістам, що США встановили жорсткий дедлайн: Київ і Москва мають дійти згоди до червня.

Якщо Кремль відкине пропозицію «золотого мосту», Трамп обіцяє «дуже суворі наслідки» вже у 2026 році. І, судячи з долі Мадуро та ситуації в Ірані, це попередження підкріплене реальними діями.

Нагадаємо, США пропонують Україні та РФ деескалацію щодо енергетики. Київ погодився, але Москва поки не підтвердила.