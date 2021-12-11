Стратив, поки спали: батько-антивакцинатор вбив дружину і трьох дітей через фальшивий COVID-сертифікат

Чоловік був активним прихильником німецьких антивакцинаторів.

У німецькому місті Бранденбург, що біля Берліна, батько-антивакцинатор розстріляв трьох своїх дітей та дружину, поки вони спали. За даними місцевих ЗМІ, це сталось через те, що у його дружини на роботі виявили фальшивий COVID-сертифікат і чоловік боявся, що у них заберуть дітей.

Про це повідомляє BILD.

За даними видання, трагедія сталась в приватному будинку в ніч проти суботи, минулого тижня. 40-річний чоловік, який працював учителем, вбив свою дружину, а потім у ліжках розстріляв трьох дітей, віком 4-10 років. Після цього він вистрелив собі в голову. Тіла 5 членів родини знайшли у минулу суботу.

Видання повідомляє, що трагедія сталась після того, як у дружини антивакцинатора, яка працює в технічному університеті виявили фальшивий сертифікат про вакцинацію. Підозрюваний у вбивстві власної родини залишив передсмертну записку, в якій йшлось про те, що "їхню сім'ю хочуть суворо покарати за підробку документу". Чоловік боявся арешту та того, що в нього заберуть дітей.

Розтин показав, що усіх членів родини було вбито із близької відстані.

За даними видання, чоловік був антивакцинатором та прихильником руху "Кверденкер", який активно виступає проти вакцинації. Через заяви та методи дії цю групу німецькі правоохоронці прирівняли до секти. Ця група порівнювала вакцинацію від коронавірусу з Голокостом.

Також виданню підтвердили, що вбивця родини був членом партії "Die Basis", яка виступає у Німеччині проти карантинних заходів.

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