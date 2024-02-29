Страту серійного вбивці повністю скасували після восьми невдалих спроб: що сталося

Він перебуває за ґратами вже пів століття.

Страта серійного вбивці була зупинена після восьми невдалих спроб ввести внутрішньовенний катетер для смертельної ін'єкції.

Про це пише Metro.

73-річний Томас Юджин Кріч, якого було визнано винним у п'яти вбивствах у трьох штатах і який забив до смерті свого співкамерника, 28 лютого вранці було відвезено на каталці до камери страт в Установі суворого режиму штату Айдахо.

Страта Кріча повинна була бути виконана, оскільки він залишається одним із ув'язнених, засуджених до смертної кари найдовше в США. Але трьом членам медичної бригади не вдалося знайти вену для введення крапельниці, попри вісім спроб.

Прив'язавши руки до столу, Кріч глянув на членів своєї сім'ї та представників і простяг пальці. Здавалося, він казав комусь: "Я кохаю тебе".

Томас Юджин Кріч / Фото: Idaho Department of Correction

Коли страту скасували, наглядач підійшов до Кріча, декілька хвилин тихо розмовляв з ним і стиснув його руку. Через декілька годин генеральний прокурор Рауль Лабрадор заявив, що "правосуддя знову затяглося". Після невдалих спроб адвокати Кріча швидко подали клопотання про відстрочення справи.

"Невдала спроба страти" доводить "нездатність управління виправних установ провести гуманну та конституційну кару", заявили його адвокати в позові, поданому до окружного суду США.

Айдахо підтвердив, що штат не буде знову намагатися стратити Кріча до закінчення терміну його нинішнього смертного вироку, і суд дозволив це.

Також читайте Підвішування на крані та забивання камінням: які найжорстокіші методи страти у світі

Кріч перебуває за ґратами вже пів століття після того, як 1981 року його засудили до страти за смертельне побиття 22-річного в'язня Девіда Дейла Дженсена.

Уродженця Огайо 1973 року було виправдано за вбивство в Тусоні, штат Аризона, а наступного року було засуджено за вбивства в Орегоні та Каліфорнії, куди він вирушив після того, як його виписали з психіатричної лікарні на вихідні.

Пізніше, 1974 року, Кріча заарештували після вбивства двох малярів, які підібрали його і його дівчину.

Федеральна служба оборони штату Айдахо заявила, що звинуватила відомство в тому, що воно дозволило "невідомим особам із невідомою підготовкою" провести страту.

"Саме таке нещастя, про яке ми попереджали державу і суди, може статися під час спроби стратити одного з найстаріших ув'язнених, засуджених до страти в країні", - заявили в Федеральній службі оборони.

Страта Кріча була зупинена після того, як Кеннет Юджин Сміт, ув'язнений у камері смертників протягом 35 років, який пережив невдалу кару, був убитий під час першої в США процедури страти злочинця з використанням газоподібного азоту.

Нагадаємо, у Китаї стратили пару, яка викинула двох дітей із вікна багатоповерхівки. Моторошний випадок шокував всю країну.

Читайте також: