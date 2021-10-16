Страйк у Голлівуді: 60 тисяч працівників кінокомпаній погрожують не вийти на роботу й зірвати прем'єри фільмів

Страйк у Голлівуді: 60 тисяч працівників кінокомпаній погрожують не вийти на роботу й зірвати прем'єри фільмів

Люди вимагають покращення умов праці та підвищення зарплат.

У Голлівуді 60 тисяч співробітників найбільших стрімінгових платформ та кіностудій погрожують уже від понеділка, 18 жовтня, не вийти на роботу. Це може стати наймасовішим протестом технічних працівників, художників, гримерів за останні 128 років.

Профспілки вимагають поліпшення умов праці та підвищення зарплатні. Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Страйк – це останній крок. Без камер, світла, костюмів, макіяжу не можливо знімати кіно. Вони серце і душа індустрії, якщо вони не вийдуть на роботу, все зупиниться. Ці люди мають право бути почутими і їхні вимоги мають призвести до реальних змін", - сказала виконавча директорка Гільдії кінематографістів Ребекка Рін.

Через страйк у Голлівуді під загрозою зриву можуть опинитися такі масштабні проєкти як третій сезон "Мандалорця", серіали від "Марвел" та сиквел "Аквамена".

Останній великий страйк у Голлівуді був 14 років тому – тоді страйкували сценаристи. 100 днів простою коштували індустрії близько двох із половиною мільярдів доларів.

Новини світу: 60 тисяч співробітників найбільших стрімінгових платформ страйкують в Голлівуді

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