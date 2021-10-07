Стрибнула у киплячий гейзер: у США дівчина отримала страшні опіки, рятуючи собаку

Тварина загинула, а дівчина потрапила до лікарні.

Американка Лая Слейтон отримала опіки 90% тіла після того, як стрибнула в термальне джерело в національному парку Йеллоустоун, щоб врятувати собаку.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

20-річна Слейтон приїхала на відпочинок в національний парк з батьком і двома собаками. Поки дівчина шукала повідці в машині, собаки гралися неподалік, поки один із них не обпік лапу через раптовий викид пари з гейзера. Пес запанікував і впав в джерело.

Лая стрибнула за ним у воду, температура якої в тих місцях досягає 88 градусів за Цельсієм.

У результаті дівчина отримала опіки третього ступеня на тілі - від плечей до ніг. Батько доправив доньку до найближчої лікарні, звідки її вертольотом доправили до опікового відділення регіонального медичного центру.

Собака від травм помер.

Нагадаємо, в Ірландії 30-річна мати двох дітей пішла купатися зі старшим сином. Хлопчик зайшов у воду і почав тонути. Жінка кинулася за ним і зуміла витягнути дитину з води, але не змогла вибратися сама.

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