"Стрибок смерті": чоловік пірнув у крижану воду з понад 40 м і побив світовий рекорд – відео

У Норвегії чоловік побив власний рекорд зі стрибків у крижану воду.
У Норвегії чоловік на ім'я Кен Сторнес здійснив стрибок у крижану воду з висоти 40,5 метрів і побив власний світовий рекорд.
Кен Сторнес відомий як "Останній вікінг" – любить "качати залізо, махати сокирами" та стрибати у холодну воду.
Два роки тому він уже ставив рекорд – тоді Сторнес стрибнув у крижану воду з позначки 31 метр.
Крижана вода чоловіка не збентежила – для підстрахування перед стрибком він кинув камінь у воду, щоб пробити льод.
Нагадаємо, у Німеччині чоловік встановив у себе вдома 555 новорічних ялинок і побив рекорд (фото).
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