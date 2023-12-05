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"Стрибок смерті": чоловік пірнув у крижану воду з понад 40 м і побив світовий рекорд – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Стрибок смерті": чоловік пірнув у крижану воду з понад 40 м і побив світовий рекорд – відео

Рекордсмен Кен Сторнес, який пірнув у крижану воду / Фото: скриншот

У Норвегії чоловік побив власний рекорд зі стрибків у крижану воду.

У Норвегії чоловік на ім'я Кен Сторнес здійснив стрибок у крижану воду з висоти 40,5 метрів і побив власний світовий рекорд.  

Кен Сторнес відомий як "Останній вікінг" – любить "качати залізо, махати сокирами" та стрибати у холодну воду. 

Два роки тому він уже ставив рекорд – тоді Сторнес стрибнув у крижану воду з позначки 31 метр.

Крижана вода чоловіка не збентежила – для підстрахування перед стрибком він кинув камінь у воду, щоб пробити льод.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік встановив у себе вдома 555 новорічних ялинок і побив рекорд (фото).

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Чоловік стрибнув у крижану воду з висоти у понад 40 м і побив власний світовий рекорд

Чоловік стрибнув у крижану воду з висоти у понад 40 м і побив власний світовий рекорд

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Дата публікації
Перегляди
625
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