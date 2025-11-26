- Дата публікації
Стрілянина біля Білого дому: Джей Ді Венс зробив заяву про розслідування
Влада США повідомляє, що обставини інциденту поки встановлюються.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на стрілянину, що сталася біля Білого дому 26 листопада.
За словами віцепрезидента, правоохоронці поки не мають відповіді щодо мотивів стрільця, передає Білий дім.
«Кілька годин тому біля Білого дому сталася стрілянина, і ми досі з’ясовуємо всі деталі. Ми досі не знаємо мотивів. Багато чого ще залишається не з’ясовано», — заявив Джей Ді Венс.
Федеральні служби спільно з місцевою поліцією продовжують роботу на місці події, вивчаючи всі доступні дані, записи камер та свідчення очевидців. Більше інформації обіцяють оприлюднити після завершення первинного етапу слідства.
Нагадаємо, поблизу Білого дому було смертельно поранено двох службовців Національної гвардії.
За інформацією ЗМІ, під час стрілянини постраждали кілька людей.
Пізніше стало відомо, що гвардійці померли від отриманих травм.
Американський президент Дональд Трамп вже зробив заяву і пообіцяв суворе покарання за злочин в столиці країни.