Світ
221
1 хв

Стрілянина і вибухи пролунали біля президентського палацу у Каракасі — ЗМІ

У центрі столиці Венесуели — Каракасі — поблизу президентського палацу пролунали вибухи та стрілянина: на вулицях зафіксовано появу військової техніки й озброєних військових, у місті також повідомляють про перебої з електропостачанням.

Олена Кузьмич
Безлад у Каракасі (архівне фото)

Безлад у Каракасі (архівне фото) / © AFP

У центрі столиці Венесуели — Каракасі — пролунали постріли та вибухи поблизу президентського палацу. Про це повідомляють місцеві медіа.

За наявними даними, звуки стрілянини та вибухів було чутно в районі урядових кварталів. На вулицях міста помічено військову техніку та озброєних військових.

Крім того, у Каракасі вже фіксуються перебої з електропостачанням. Офіційних заяв влади щодо причин подій, а також інформації про можливих постраждалих наразі не оприлюднювали.

Обставини інциденту уточнюються.

