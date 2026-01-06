- Дата публікації
Стрілянина і вибухи пролунали біля президентського палацу у Каракасі — ЗМІ
У центрі столиці Венесуели — Каракасі — поблизу президентського палацу пролунали вибухи та стрілянина: на вулицях зафіксовано появу військової техніки й озброєних військових, у місті також повідомляють про перебої з електропостачанням.
У центрі столиці Венесуели — Каракасі — пролунали постріли та вибухи поблизу президентського палацу. Про це повідомляють місцеві медіа.
За наявними даними, звуки стрілянини та вибухів було чутно в районі урядових кварталів. На вулицях міста помічено військову техніку та озброєних військових.
Крім того, у Каракасі вже фіксуються перебої з електропостачанням. Офіційних заяв влади щодо причин подій, а також інформації про можливих постраждалих наразі не оприлюднювали.
Обставини інциденту уточнюються.