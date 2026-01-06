Стрілянина і вибухи пролунали біля президентського палацу у Каракасі — ЗМІ

Безлад у Каракасі (архівне фото) / © AFP

У центрі столиці Венесуели — Каракасі — пролунали постріли та вибухи поблизу президентського палацу. Про це повідомляють місцеві медіа.

За наявними даними, звуки стрілянини та вибухів було чутно в районі урядових кварталів. На вулицях міста помічено військову техніку та озброєних військових.

Крім того, у Каракасі вже фіксуються перебої з електропостачанням. Офіційних заяв влади щодо причин подій, а також інформації про можливих постраждалих наразі не оприлюднювали.

Обставини інциденту уточнюються.